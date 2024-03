Equasens - Résultats annuels 2023

• Résultats impactés par une surperformance fin 2022 et début 2023 liée au déploiement des versions SEGUR et une conjoncture défavorable

> Chiffre d’affaires : +2,6% à 219,7 M€

>Résultat Net : +0,4% à 48,9 M€

>Résultat Net Part du Groupe : +1,4% à 47,0 M€

• Rentabilité ROC/CA maintenue à un niveau élevé (25,4%)

• Dividende proposé au titre de l’exercice 2023 : 1,25€ par action (+9,2%)



Perspectives

Le Groupe prévoit un retour à une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres à compter de 2025.

L’exercice 2024 sera une période d’investissement :

> en R&D dans la continuité des efforts réalisés en 2023 au niveau du développement de nouveaux produits et services innovants et disruptifs,

> en Infrastructures afin de soutenir structurellement le portage des offres (HDS),

> en Ressources Humaines pour développer les forces commerciales sur toute l’Europe.

- L’évolution de l’offre vers des modèles en mode SaaS et à forte valeur ajoutée permettra une amélioration de la rentabilité de l’ensemble des Divisions du Groupe.

- Le Groupe confirme rester attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur www.equasens.com, Rubrique Investisseurs/ Communiqués de presse



Equasens est coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS