EQUASENS - Résultats 2022 : Marges historiques au S2 ! - Achat - Obj. 92,8 € - Pot. +26,1%

Résultats Annuels du groupe EQUASENS - (EQS)

Secteur : Éditeur de logiciels

Marché : Euronext A

Capitalisation : 1 118 M€

Cours : 73,7 €



Objectif de cours : 92,9 €

Potentiel : +26,1%

Opinion : Achat

Résultats 2022 : Marges historiques au S2 !

Marge opérationnelle courante annuelle 26,5% +0,8 point (26,1% attendue) ;

Marge nette annuelle 22,7% +1,4 point (24,3% attendue) ;

Dividende 1,15 € +9,5%.