Equasens - Résultat du vote des résolutions présentées à l'AG du 29 juin 2023

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 15.032.834

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.046.120



Soit un quorum de 86,78% des 15.032.834 actions ayant le droit de participer au vote : l’Assemblée a pu valablement délibérer.





L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie ce jeudi 29 juin 2023 à 17 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022.



Le détail du résultat du vote des résolutions et l'intégralité du communiqué sont en ligne sur www.equasens.com



