Equasens: progression de plus de 7% du CA semestriel

(Zonebourse.com) - Equasens affiche un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, en progression de 7,4% (+6,4% à périmètre comparable), les ventes de configurations et de matériels (+9,9%) restant pour lui un moteur important de la croissance.



Le groupe de solutions numériques pour les professionnels de santé ajoute que la maintenance et les abonnements (+5,5%) ont progressé de manière régulière, et que les solutions logicielles et services (+6,4%) ont été portées par les ventes de licences.



Fort de la dynamique commerciale positive observée dans l'ensemble de ses divisions au premier semestre 2025, Equasens aborde le second semestre avec confiance et anticipe la poursuite de la croissance sur cette période.





