Equasens: progression de 7% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Equasens, groupe de solutions informatiques pour les professionnels de la santé, affiche un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros à fin mars 2025, en progression de 6,9% par rapport au premier trimestre 2024 (+5,9% à périmètre comparable).



Dans le détail, il revendique des croissances de 7,7% dans les ventes de configurations et de matériels, de 3,5% dans les prestations de maintenance évolutive et formation métier, et de 11,3% dans les solutions logicielles et abonnements.



Le niveau des commandes enregistrées, particulièrement au niveau de la pharmacie, témoigne d'un regain de confiance des pharmaciens et permet au groupe d'être confiant sur la croissance au deuxième trimestre, en ligne avec la dynamique observée sur le premier.





