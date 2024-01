Equasens - Prise de participation majoritaire dans DIGIPHARMACIE

Le Groupe Equasens, éditeur leader en logiciel santé (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) annonce ce jour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 70%, au capital de la start-up DIGIPHARMACIE.



Avec cette opération, le Groupe Equasens :

o Renforce son offre de solutions pour les professionnels de santé et ancre sa position de leader européen des solutions digitales en santé.

o Répond à la demande croissante liée à la prochaine obligation de dématérialisation des factures en France.

o Permet aux pharmaciens de recouvrir du temps pharmaceutique pour leurs patients dans un contexte de difficulté croissante de recrutement en France et en Europe.



« Cette prise de participation majoritaire dans Digipharmacie est une nouvelle preuve de l'engagement du Groupe Equasens à soutenir les start-up innovantes », précise Denis SUPPLISSON, Directeur Général d'Equasens. « DIGIPHARMACIE est rentable depuis sa création en 2019 et est très rapidement devenue leader sur son marché. Cette opération nous permet de proposer une solution complète et disruptive aux pharmaciens et à leurs experts comptables pour répondre à leurs besoins en matière de dématérialisation des factures. »



