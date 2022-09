EQUASENS/Pharmagest - Résultats semestriels 2022

• Poursuite de la croissance :



Chiffre d’affaires : +10,30% à 103,57 M€

Résultat Opérationnel Courant : +5,37% à 25,76 M€

Résultat Net : +18,92% à 20,95 M€



• Maintien des ambitions du Groupe sur le 2nd semestre, en particulier de rentabilité.



• Le Groupe poursuit le déploiement de pandaLAB Pro, sa messagerie sécurisée de santé, qui assure le renforcement de la coordination des soins, entre les professionnels de santé, au profit des patients.

• Suivi des référencements Ségur :

MédiStory 4 (Division MEDICAL SOFT) est le premier logiciel médecin référencé.

DOMILINK HAD, MEDILINK, HOSPILINK, TITAN : sur les couloirs Hôpital, Médecine de Ville et Médico-Social au sein de la Division AXIGATE LINK, Equasens est le seul groupe à avoir cette triple certification.

Les solutions id. by Pharmagest - DOMILINK SSIAD et TITANLINK pour les couloirs Officine et Médico-Social sont en cours d’instruction par l’ANS.



L'intégralité du communiqué est en ligne surle site : www.equasens.com

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS