EQUASENS / Pharmagest - MédiStory 4, Premier logiciel médecin référencé Ségur

PROKOV Editions, filiale du Groupe Equasens, (Euronext Paris – compartiment A – Isin : FR 0012882389) est éditeur du logiciel de gestion de cabinet médical MédiStory, logiciel leader en environnement Apple, présent sur le marché depuis plus de 30 ans.

MédiStory 4 est le premier logiciel de gestion de cabinet à obtenir le 30 mai 2022 son numéro unique de référencement Ségur de l’Agence du Numérique en Santé.

Avec sa nouvelle Division MEDICAL SOFT et son offre MédiStory 4, le Groupe Equasens devient ainsi le premier acteur du marché à proposer un logiciel répondant aux exigences du Numérique en Santé.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site d'Equasens : www.equasens.com

Rubrique Finance / Communiqués de presse



Le Groupe Pharmagest devient EQUASENS

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion. Intégré au label European Rising Tech



Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

Code mnémonique à venir