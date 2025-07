Equasens: nouveau directeur pour la division Pharmagest information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Equasens, groupe de solutions informatiques pour le secteur de la santé, annonce le départ de Damien Valicon, qui occupait depuis 18 mois les fonctions de directeur général délégué et de directeur de sa division Pharmagest.



Damien Valicon sera remplacé par François-Pierre Marquier dans ses fonctions opérationnelles de directeur de la division Pharmagest, une nomination qui sera effective au terme d'une période de transition.



Arrivé en mai 2021 en tant que directeur régional Pharmagest en Ile-de-France, il dirige l'activité pharmacie France depuis janvier 2023. Il supervisera désormais l'ensemble des activités de la division, en France comme dans le reste de l'Europe.





