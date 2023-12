Equasens - Evolution du Comité de Direction du Groupe

Le Groupe Equasens, éditeur leader en logiciel santé (Euronext Paris™ - Compartiment A - ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS), annonce une évolution de son Comité de Direction à compter du 1er janvier 2024.

Damien VALICON prend la Direction de la Division Pharmagest

Dominique GOURSAUD prend la Direction de la Division Medical Solutions

Noëlle STOULIG prend la nouvelle Direction de la Communication Groupe Equasens



Les autres membres du Comité de Direction conservent leurs fonctions : les missions de Grégoire DE ROTALIER, Directeur Général Délégué et Directeur de la Division Axigate Link, Nicolas LAFON, Directeur de la Division Fintech, Franck FAVIER, Directeur de la Division e-Connect, Frédérique SCHMIDT, Directrice Administrative et Financière, et Sabrina GHARBI, Directrice des Ressources Humaines, ne sont pas modifiées.



Denis SUPPLISSON, Directeur Général du Groupe Equasens, déclare : "Désormais composé d’un tiers de femmes, ce nouveau Comité de Direction a pour mission d'intensifier la dynamique de croissance et d'être à l'écoute des opportunités d'acquisitions, conformément à la stratégie définie par le Conseil d'Administration du Groupe."



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué et toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS