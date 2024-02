Equasens (EQS) - CA 2023 : Le Ségur, élément perturbateur / Achat - Obj. 82,5 € vs 94,6 € - Pot. +55%

CA 2023 / Le Ségur, élément perturbateur

- CA Groupe 219,7 M€ +2,6% vs 227 M€ attendus (+3,3% pc & hors Ségur)

. Apport acquisitions +2,9 M€

. Apport Ségur +3,2 M€ vs +7,3 M€ en 2022

Equasens publie un CA annuel inférieur de 3,2% à notre attente, inférieur de 1.6% au consensus moyen et de 0,8% à l'estimation la plus prudente. Si l'on avait considéré le poids moyen de chaque trimestre dans le CA annuel constaté depuis 2011, post T3 le CA 2023e aurait été de 221,7 M€. Cet élément statistique traduit à quel point Le T4 a été particulièrement compliqué du fait 1/ de l'effet de base défavorable lié au Ségur (T4 2022 +4,8 M€ vs +0,2 M€ au T4 2023) et 2/ d'un environnement tendu au niveau officines mais plus largement en termes d'investissements. Ces éléments ont rendu le jeu des prévisions plus difficile.

Pour preuve, lors de la publication du T3, la direction anticipait un maintien des niveaux de croissance d'Axigate link et d'e-Connect qui affichaient des progressions respectives de +6% et +13%. In fine, elles terminent à +2,9% et +11,2%. Au T4, Axigate a pâti de la fin du déploiement Ségur, retraité de cet élément, l'activité a progressé de plus de 15% au T4 (+11,9% sur l'année). E-Connect a eu une année plus volatile (T1 +3% / T4 +3,7% vs T2 & T3 en progression proche des +20%).

Pharmagest, qui progresse de +2,8% sur l'année, avait bénéficié uniquement du Ségur au T4 2022 pour 2 M€ vs 0,13 M€ au T4 2023. Hors Effet Ségur et périmètre, Pharmagest progresse de +1,5% sur l'année mais recule de 2,4% au T4. C'est la France qui subit le plus le Ségur et les reports d'investissements avec une activité qui ne progresse « que » de +1,7% sur l'année mais recule de -6,1% au T4 malgré l'effet périmètre (apports d'Atoopharm et d'ADV). Néanmoins, le groupe compte 300 nouvelles pharmacies en tant que clientes alors qu'en 2023 ce sont 276 fermetures qui ont eu lieu en France selon le GERS. On dénombre désormais 19 966 pharmacies soit 2 000 de moins qu'il y a 10 ans. L'Italie, quant à elle, est très dynamique (+14,1% - 11,8 M€) et la Belgique renoue avec la croissance (+4,1% - 2,6 M€) ce qui est la résultante du renforcement des forces commerciales. Le pôle « Observance » progresse de +21,4% (2,3 M€).