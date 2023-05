Equasens - Chiffre d’affaires T1 2023 : +13,96% à 56,25 M€

 Toutes les Divisions sont en croissance (hors FINTECH toujours impactée par un marché des taux élevés).



 Poursuite du déploiement et des installations des solutions référencées SEGUR Vague 1 : CA T1 2023 de 1,43 M€.



 Perspectives 2023 :

- L’offre de services et de technologies du Groupe est renforcée avec l’acquisition d’ATOOPHARM, PRATILOG et SPEECH2SENSE.

- Le Groupe confirme ses ambitions de croissance.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS



