Equasens - Chiffre d'affaires 2024

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 à 216,8 M€ dont T4 à 58,6 M€ (+2,6 % en croissance publiée et -0,4 % en croissance organique)



Au 31 décembre 2024, en année pleine, le Groupe Equasens, (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 216,8 M€, soit une variation de -1,4% en données publiées. En croissance organique, c'est-à-dire hors effets des acquisitions et impact Ségur, l'activité affiche un retrait de -3,7%.



Sur le seul T4 2024 le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires de 58,6 M€, en progression de 2,6% par rapport au publié au 31 décembre 2023 et de -0,4% à périmètre comparable.



Perspectives 2025

Fort des indicateurs encourageants du T4 2024, le Groupe aborde 2025 avec confiance. Le premier semestre devrait afficher une dynamique positive, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en début d'année. Le second semestre devrait marquer une accélération significative avec une croissance faciale attendue de près de 10%, portée par les investissements réalisés et le déploiement des nouvelles solutions (logiciels, matériels et services).



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS