Equasens - Chiffre d'affaires 2022 +10,88% à 214,07 M€

• A périmètre comparable (y compris PROKOV EDITIONS sur le T4), le CA 2022 est en progression de 8,82% à 210,09 M€.

Le Groupe confirme l’efficience de sa stratégie d’interopérabilité entre les professionnels et établissements de santé avec l’enjeu identifié de structurer l’offre de soins, d’améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges de données autour du patient.



• Le Groupe conforte sa position d’expert et de leader en solutions technologiques de santé avec le référencement Ségur de 7 logiciels dans 4 couloirs.

id. by Pharmagest pour les officines, DOMILINK HAD et DOMILINK SSIAD pour les professionnels intervenant au domicile du patient, HOSPILINK pour les hôpitaux et structures spécialisées, TITAN pour les EHPAD, MédiStory 4 chez les médecins libéraux et MSP, et MEDILINK pour les MSP.

Le Ségur du Numérique en Santé a contribué au CA 2022 à hauteur de 7,10 M€.



• Maintien en 2023 des ambitions d’expansion en Europe à l’instar du renforcement des positions au Royaume-Uni (CAREMEDS) et en Allemagne (I-MEDS) et de développement dans d’autres domaines de la santé.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué en ligne sur www.equasens.com