Equasens - CA T3 : Le Ségur perturbe le marché / Achat - Obj. 94,6 € - Pot. + 37%

Secteur : Éditeur de logiciels

Marché : Euronext A

Capitalisation : 1 048 M€

Cours : 69,1 €

Objectif de cours : 94,6 €

Potentiel : +37%

Opinion : Achat

CA T3 + Contact / Le Ségur perturbe le marché

- CA T3 stable à 50,1 M€ / 9 mois +6% à 153,7 M€.

Pharmagest T3 -1% (36,8 M€) / 9 mois +6% ;

Axigate Link T3 +6% (7,4 M€) / 9 mois +6% ;

E-Connect T3 +23% (3,6 M€) / 9 mois +13% ;

Medical Solutions -24% (1,8 M€) / 9 mois +0%;

- Acquisition à venir d'ici la fin de l'année.

Equasens a été le premier acteur à être référencé et à déployer des produits « Ségur » l'an dernier pour un montant de 7 M€, montant qui s'est essentiellement concentré au T4 2022. Axigate Link et Medical Solutions ont commencé à en bénéficier en août 2022 et Pharmagest au T4 2022. Cette année, l'effet Ségur a eu un impact positif au S1 de 2 M€. Notons également que le groupe a concentré tous ses efforts pour proposer 7 solutions Ségur à ses clients ce qui a décalé d'autant le développement de nouvelles mises à jour et de nouveaux produits et en corollaire leur déploiement commercial. Le Ségur, qui a permis de démontrer l'adaptabilité d'Equasens et ses compétences, vient donc perturber l'évolution de l'activité du groupe sur le second semestre 2023.