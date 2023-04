Equasens - Acquisitions de Pratilog et Speech2Sense

Pratilog et Speech2Sense viennent renforcer la Division Medical Solutions du Groupe Equasens.



A travers ces deux acquisitions, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment A FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS) prend de nouvelles parts de marché en Santé sur le segment des logiciels médicaux et infirmiers et adresse désormais les kinésithérapeutes. Ces deux opérations de croissance externe permettent également au Groupe de se doter de solutions logicielles éprouvées et d’une technologie innovante de reconnaissance vocale médicale.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.equasens.com



