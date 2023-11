Equasens - Acquisition de l’allemand ADV et naissance de PHARMAGEST Germany

EQUASENS, en association avec ARZ HAAN, un des leaders sur le marché de la Santé en Allemagne, acquiert au travers d’une Holding détenue à 6% par ARZ HAAN et 94% par EQUASENS, la société allemande ADV (Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG) qui devient PHARMAGEST Germany.



• PHARMAGEST Germany investira dans le développement de briques technologiques et techniques ainsi que dans un réseau commercial pour renforcer l’offre logicielle d’ADV.



• Cette opération est une nouvelle étape dans la stratégie d’EQUASENS, déjà présente sur le marché de l’observance en Allemagne avec sa filiale spécialisée dans la commercialisation du pilulier et du robot MultiMeds. EQUASENS se renforce ainsi sur son cœur de métier, la pharmacie, sur le marché outre-Rhin.



Selon Denis Supplisson, Directeur Général du Groupe Equasens : « Notre objectif est de devenir l’un des trois éditeurs leaders en Allemagne d’ici 5 ans en apportant une solution disruptive dans un marché où la transformation numérique est en plein essor ».



