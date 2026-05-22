Equans (Bouygues) cède ses activités de concession de recharge pour VE aux Pays-Bas

Equans, filiale du groupe Bouygues

BOUY.PA , a annoncé vendredi avoir cédé le 18 mai au réseau de mobilité belge Infra & Mobility (I&M) ses activités de concession de recharge pour véhicules électriques (VE) aux Pays-Bas.

Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’Equans présenté le 23 février 2023, précise un communiqué.

Le groupe français de services multitechniques continuera de fournir à ses clients BtoB des services d'installation et de maintenance de bornes de recharge, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)