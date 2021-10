EQT vise 4Md€ pour un nouveau fonds à impact

(NEWSManagers.com) - Le suédois EQT a annoncé qu'il allait lever un fonds à impact baptisé EQT Future, pour lequel il vise 4 milliards d'euros d'engagements. Ce fonds ciblera les investissements de long terme dans des entreprises jugées matures et ayant un impact positif. Paul Polman, ancien directeur général d'Unilever, et Jacob Wallenberg, président d'Investor AB (le plus gros actionnaire d'EQT), coprésideront le " conseil de mission" d'EQT Future, qui fournira l'orientation stratégique et des conseils axés sur l'impact.

Une partie de l'intéressement (carried interest) du fonds sera liée à la réalisation d'indicateurs clés de performance au niveau du portefeuille, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre.