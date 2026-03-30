EPS cut (2025: from € -0.09 to -0.13, 2026: from € 0.00 to -0.01) (Drone Volt)

EPS CHANGE
CHANGEMENT D’EPS
2025 : € -0,13 vs -0,09 ns
2026 : € -0,01 vs 0,00 ns
Nous avons intégré les nouveaux éléments partiels communiqués par Drone Volt dans ses résultats 2025, lesquels ont été révisés à la baisse sur la marge brute d’environ 0,4 M€ à 3,2 M€, en raison du décalage en 2026 de la comptabilisation de certains contrats. Nous avons également pris en compte une dépréciation de 5 M€, liée à la fermeture de deux filiales, qui n’était que partiellement intégrée dans nos prévisions, ce qui se traduit par une charge additionnelle d’environ 2,5 M€. Au total, notre estimation du résultat net 2025 ressort ainsi en baisse d’environ 3 M€, à -13,7 M€. Pour 2026, nous avons légèrement relevé le taux de croissance du chiffre d’affaires du segment « Drone as a Service » de 110 % à 130 %, à 6,1 M€, du fait du report de la comptabilisation de certains contrats initialement attendus en 2025 et d’une dynamique commerciale plus soutenue que prévu en début d’exercice 2026. Cette mise à jour conduit à une prévision de résultat net 2026 globalement inchangée.
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