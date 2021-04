EPS cut (2020: -14.9%, 2021: -13.1%) (Chargeurs)

EPS CHANGE

CHANGEMENT D'EPS

2021 : € 0.68 vs 0.78 -13.1%

2022 : € 1.07 vs 1.04 +2.91%

Nous avons révisé nos prévisions de bénéfices pour tenir compte des résultats 2020 publiés et du prolongement de nos estimations jusqu'en 2023. En raison d'un redressement plus progressif de CFT-PCC, le marché de la mode rapide continuant de s'affaiblir en raison de la crise sanitaire et économique, nous ajustons en légère baisse notre prévisions de BPA pour 2021. Sur cette base, la marge 2021 s'établit à 5,5% contre 6,2% précédemment. Dans le même temps, les marges de Protective Films devrait s'améliorer pour retrouver leur niveau de 2019 d'ici le S1 2022, et atteindre 10,0% d'ici 2023, grâce à des prix solides et à une amélioration du mix vers des produits plus haut de gamme. Concernant Healthcare Solutions, nous tablons sur un recul du chiffre d'affaires jusqu'à un niveau normalisé d'environ 85m€ en 2021 et en 2022, la demande d'EPI refluant sans qu'aucun « scénario de pénurie » ne soit en vue, et la pandémie finissant par être maîtrisée au terme de la campagne de vaccination en cours. Compte tenu de l'offre disponible, les prix devraient également se normaliser, conduisant à un recul de la marge opérationnelle à 12,7% contre 20,9% en 2020. CHS reste un actif remarquable qui a permis au groupe de dépasser ses ambitions en matière de diversification ; la croissance organique et les possibles acquisitions dans le secteur du bien-être devraient permettre à la division de porter son chiffre d'affaires à 113 m€ en 2023, avec une solide marge opérationnelle récurrente de 13,9%.

CHANGEMENT DE NAV

€ 34.4 vs 31.9 +7.90%

La valorisation des différents métiers de Chargeurs a été actualisée sur la base des nouvelles prévisions en termes d'EBIT et d'EBITDA, alignées sur les objectifs en matière de rentabilité présentés avec le nouveau plan stratégique « Leap Forward 2025 ». Protective Films (qui représente 51% des actifs bruts) explique la majeure partie de cette hausse, avec une progression de 7,7% de la valorisation, à 481 m€, découlant d'une prévision plus favorable en termes d'EBITDA. Passant de 166 m€ à 126,7 m€ fin décembre 2020, la diminution de la dette nette du groupe intégrée dans le calcul de notre ratio ANR/SOTP a également conforté la valorisation.