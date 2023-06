EPC SA – Mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2023

Paris La Défense, le 9 juin 2023,



L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques se tiendra le mercredi 28 juin 2023 à 14 heures 30, Maison du

Danemark, 142 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolution proposés par le Conseil d’Administration ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié le 15 mai 2023 au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires). L’avis de convocation a également été publié ce jour au BALO.



Vous pouvez consulter et télécharger les informations et documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte sur le site internet de la Société www.epc-groupe.com rubrique investisseurs/Assemblées Générales/2023.