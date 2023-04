EPC - Le groupe EPC se retire de la production d’additifs pour le carburant Diesel (2EHN)

Le groupe EPC à travers sa filiale EPC-UK est un acteur du marché des additifs diesel (2EHN) depuis plus de 20 ans.



Cette activité a été transférée récemment à une filiale dédiée : EPC Chemical (filiale d’EPC-UK). L’usine est située près de Harwich dans l’Essex (Royaume-Uni).



La pérennité de ce site de production a été compromise ces dernières années du fait du contexte économique sur le marché mondial et de la nécessité de procéder à de lourds investissements du fait de nouvelles contraintes réglementaires.



En conséquence, EPC-UK a pris la décision de se désengager du secteur des additifs pour carburants diesel et de se concentrer sur son cœur de métier.



Afin de mettre en œuvre cette stratégie, EPC Chemicals Limited a cédé ses actifs de production à la société VeryOne, filiale du groupe Eurenco. VeryOne est le leader mondial de la production et de la fourniture de 2EHN sur le marché des additifs pour carburants et cherche à développer sa position sur le marché britannique.



EPC Chemicals Limited arrêtera sa production fin avril 2023. La transaction sera totalement finalisée d'ici à décembre 2023.