EPC - Information financière du troisième trimestre 2023

Paris, le 15 novembre 2023,



L’activité consolidée (y compris co-entreprises) du groupe continue à progresser, à fin septembre, sur un rythme comparable au premier semestre avec une croissance à taux de change et périmètre constant de 11% dans un contexte de croissance des volumes et de stabilisation des prix.



Ces chiffres intègrent l’arrêt de l’activité Additifs (impact 2,9 M€ sur le trimestre).



L’activité dans la zone Afrique Asie Pacifique participe significativement au développement du groupe avec une croissance de près de 30% à taux de change et périmètre constant.