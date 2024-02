EPC - Information Financière du 4ème trimestre 2023

La croissance de l’activité consolidée (y compris co-entreprises) du groupe s’établit à 8% sur l’année 2023 dans un contexte de croissance des volumes et de stabilisation des prix de vente.



L’activité dans la zone Afrique Asie Pacifique confirme ses excellentes performances avec une croissance de près de 25% à taux de change et périmètre constant.



Le dynamisme de la demande dans les chantiers d’infrastructure et l’industrie extractive au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord permettent de largement compenser une conjoncture moins favorable en Europe dans le secteur du bâtiment.