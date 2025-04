EPC GROUPE : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2024 incluant le rapport financier annuel

EPC Groupe (Euronext - EXPL) a déposé son document d'enregistrement universel 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2025.

Le Document d'enregistrement universel 2024 contient notamment :

le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

l'état de durabilité ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes en charge de la certification des informations consolidées en matière de durabilité ;

les projets de résolutions qui seront présentées à l'Assemblée générale du 30 juin 2025, ainsi que l'exposé des motifs desdites résolutions.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé sur l'espace Investisseurs du site internet de EPC Groupe ( www.epc-groupe.com ). Le Document d'enregistrement universel 2024 est également disponible sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros en 2024 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

