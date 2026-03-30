EPC GROUPE : Forte progression des résultats 2025 et renforcement de la situation financière

Hausse de +6,0% de l'activité sur l'exercice 2025

EBITDA 1 en progression de +13,6% - Marge d'EBITDA portée à 13,6% (vs. 12,7%)

Résultat net consolidé en croissance de +22,3% - Marge nette de 5,1% (vs. 4,5%)

Free cash-flow (incluant IFRS 16) de 22,4 M€ - Ratio de gearing net ramené à 24%

Proposition de versement d'un dividende de 3,00 € par action (x2 par rapport à 2025)

Le Conseil d'administration de EPC Groupe (Euronext - EXPL) s'est réuni le 30 mars 2026, sous la présidence d'Olivier Obst, pour arrêter les comptes de l'exercice 2025, clos le 31 décembre 2025. Les procédures d'audit sur les comptes annuels consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par les commissaires aux comptes.

Les indicateurs financiers présentés dans le tableau ci-dessous sont issus de l'Information Sectorielle, présentée en Note 4 des comptes consolidés, qui est établie sur la base des données de gestion internes utilisées pour l'analyse de la performance des activités, c'est-à-dire avec une intégration proportionnelle des coentreprises. Des tableaux de passage de l'information sectorielle publiée au compte de résultat consolidé figurent en annexe du présent communiqué de presse.

IFRS Information sectorielle En milliers d'euros 12M 2025 12M 2025 12M 2024 Variation Produit des activités 539 211 591 866 558 152 +6,0% Explosifs & Forage minage 409 097 461 980 441 974 +4,5% Mine urbaine 116 106 116 106 106 410 +9,1% Global Technical Solutions (GTS) 3 256 3 250 1 594 +103,9% Autres 10 752 10 529 8 174 +28,8% Quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence 9 270 - - EBITDA [1] incluant la part des entreprises mises en équivalence 74 324 80 256 70 677 +13,6% % 13,8% 13,6% 12,7% Résultat opérationnel courant 42 891 44 380 36 250 +22,4% % 8,0% 7,5% 6,5% Résultat opérationnel 42 939 44 428 36 048 +23,2% Résultat financier -7 097 -7 546 -5 214 IS -5 445 -6 485 -5 980 Résultat net de l'ensemble consolidé 30 397 30 397 24 854 +22,3% % 5,6% 5,1% 4,5% Résultat net part du Groupe 28 515 28 515 23 370 +22,0%

Olivier Obst, Président-Directeur général de EPC Groupe, déclare :

« Les résultats annuels 2025 confirment une trajectoire de croissance rentable, portée par l'amélioration continue de notre performance opérationnelle, de notre marge nette et de notre solidité financière.

Dans un contexte 2026 marqué par une forte instabilité géopolitique, EPC Groupe reste pleinement engagé dans sa stratégie long terme : développement de nouvelles capacités de production pour accompagner la croissance de ses clients, maintien d'un effort soutenu en R&D afin de diversifier son offre et renforcer son avance technologique, notamment logicielle, et poursuite de l'expansion internationale.

Dans ce contexte, le projet de rapprochement avec la Société Suisse des Explosifs constituerait une étape stratégique majeure en permettant de créer un leader européen des explosifs civils, s'appuyant sur des implantations industrielles et logistiques de premier plan. Plus que jamais, le Groupe EPC entend conforter son rôle d'acteur clef au niveau mondial. »

HAUSSE DE +6% DE L'ACTIVITÉ CONSOLIDÉE À 591,9 M€ EN 2025 AVEC UNE PROGRESSION ANNUELLE DE TOUTES LES ACTIVITÉS

EPC Groupe a enregistré en 2025 un produit des activités consolidées (y compris coentreprises) de 591,9 M€, en progression de +6,0% (+6,0% à taux de change et périmètre constants), dans un contexte de stabilité des prix. La consolidation des sociétés acquises, Blastcon Australia (depuis le 1 er juillet 2024) et Pirobras (depuis le 1 er juin 2025), a eu un impact positif de +1,2 point sur la croissance annuelle, alors que les variations de change (dollar américain, dollar canadien et livre sterling principalement) ont eu un impact défavorable de -1,2 point.

Malgré un contexte économique impacté de manière conjoncturelle par les échéances électorales sur certaines géographies (Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun), la croissance est demeurée solide en 2025 sur le marché des Explosifs & Forage minage (+4,5%) grâce à une dynamique renforcée sur certains marchés (Canada, Malaisie, Sénégal ou Maroc).

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) témoignent d'une nette croissance en 2025 (+9,1%) après un exercice 2024 pénalisé par la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

L'activité GTS , présentée séparément depuis le 1 er janvier 2025, est en forte croissance avec un doublement de l'activité sur l'année (+103,9%), portée par l'intégration de Blastcon Australia et la bonne performance de Vibraquipo et EPC Andes Chile.

LA ZONE EUROPE MÉDITERRANÉE AMÉRIQUE SOUTIENT LA CROISSANCE EN 2025

Sur le plan géographique, la zone Europe Méditerranée Amérique s'est distinguée en 2025 (+10,2%) grâce à la montée en puissance des activités au Canada, la croissance soutenue au Maroc et la bonne tenue des marchés d'Europe du Sud (Italie et Espagne notamment).

La zone Afrique Asie Pacifique est en retrait en 2025 (-4,6%) du fait essentiellement du recul des ventes en Arabie saoudite (-16 M€ en contribution) et de la baisse du dollar américain (et des devises associées comme le ryal saoudien et le dirham des Émirats). Les perspectives de croissance à moyen terme restent néanmoins très bonne sur la zone, du fait des nombreux projets miniers en cours de développement, tant en Afrique qu'au Moyen-Orient.

PROGRESSION DE +14% DE L'EBITDA EN 2025, SOIT UNE MARGE D'EBITDA DE 13,6%

L'EBITDA [2] (incluant la part des coentreprises mises en équivalence) s'est élevé à 80,3 M€ en 2025 en progression de +13,6% par rapport à l'année 2024, soit une amélioration de +9,6 M€ d'un exercice à l'autre.

La marge d'EBITDA s'est ainsi élevée à 13,6% en 2025, contre 12,7% un an plus tôt. Pour rappel, une charge de personnel de 2,7 M€ (sans incidence sur la trésorerie) avait été comptabilisée en 2024 liée à la valorisation comptable du plan d'actionnariat salarié EPC Share.

Cette bonne performance opérationnelle est le fruit ( i ) du redressement en 2025 de la rentabilité de l'activité Mine Urbaine après une année 2024 pénalisée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et ( ii ) de la belle progression de la rentabilité de la zone Europe Méditerranée Amérique liée essentiellement au dynamisme de l'activité travaux, notamment en France avec le tunnel ferroviaire Lyon-Turin mais aussi au Maroc et au Royaume-Uni, et à la forte de progression de l'activité mine au Canada. À l'inverse, la zone Afrique Moyen Orient a globalement moins bien performé en 2025, impactée par la forte baisse des volumes en Arabie saoudite.

Cette solide performance opérationnelle témoigne de la robustesse du modèle économique de EPC Groupe qui a plus que compensé la baisse importante de l'activité en Arabie saoudite par des volumes supplémentaires dans d'autres géographies avec des marges équivalentes.

Le résultat opérationnel courant (incluant la part des coentreprises mises en équivalence) s'est établi à 44,4 M€ soit en progression annuelle de +22,4%. Les dotations aux amortissements sont demeurées stables d'un exercice à l'autre (34,2 M€ en 2025 et 34,2 M€ en 2024). La marge opérationnelle courante s'est établie à 7,5% en 2025, contre 6,5% un an plus tôt.

En la quasi-absence d'autres produits et charges opérationnels sur l'exercice, le résultat opérationnel s'établit également à 44,4 M€, en hausse de +23,2%.

Le résultat financier s'est établi à -7,5 M€ au titre de l'exercice 2025, contre -5,2 M€ en 2024, principalement du fait de pertes nettes de change (2,7 M€) dans un contexte d'appréciation de l'euro par rapport aux autres devises et d'une diminution des produits de désactualisation sur la provision environnementale (démantèlement & dépollution) liée à l'augmentation des taux d'actualisation de ces provisions.

Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de 6,5 M€ (en hausse de +8%), le résultat net consolidé est ressorti à 30,4 M€ à l'issue de l'exercice 2025, contre 24,9 M€ un an plus tôt, soit une progression de +22,3%. Il représente une marge nette de 5,1%, contre 4,5% pour l'exercice précédent.

ACCROISSEMENT DE LA MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT, AUGMENTATION DU BFR ET VARIATION DE LA TRÉSORERIE DE +9,9 M€ EN 2025

Portée par les bons résultats du Groupe, la marge brute d'autofinancement s'est établie à 72,3 M€ en 2025, en progression de 6,3 M€ (+9,6%).

L'augmentation du BFR (besoin en fonds de roulement) s'explique par la croissance du chiffre d'affaires, tandis que les entrées de périmètre contribuent à hauteur d'environ 2 M€ à cette augmentation.

Le cash-flow d'exploitation s'est établi à 59,0 M€ sur l'exercice, à comparer à 67,0 M€ en 2024 qui avait bénéficié d'une contraction exceptionnelle du BFR.

Les flux d'investissements se sont élevés à 36,6 M€, traduisant un niveau d'investissements toujours significatif, avec 28,1 M€ d'acquisitions d'immobilisations (en légère augmentation par rapport à 2024), et la réalisation d'une opération de croissance externe significative au cours de l'exercice (Pirobras au Brésil). En 2025, le free cash-flow d'EPC Groupe s'élève à 22,4 M€, contre 40,0 M€ un an plus tôt.

En 2025, EPC Groupe a mis en place de nouveaux financements, dont un financement en dollar canadien pour accompagner son développement en Ontario et au Québec (pour un montant total de 25 millions de CAD sur 7 ans) et a mobilisé des lignes de crédit auprès de ses partenaires bancaires dans le cadre de l'acquisition de Pirobras. Le Groupe a ainsi émis 11,3 M€ de nouveaux emprunts nets au cours de l'exercice (32,4 M€ d'émission de nouveaux emprunts et 21,1 M€ de remboursements d'emprunts bancaires) et a amorti 12,5 M€ des dettes locatives (IFRS 16). Au total, les flux de financement se sont élevés à -11,3 M€.

À l'issue de l'exercice 2025, la variation de trésorerie est positive et s'élève à 9,9 M€, contre 3,4 M€ un an plus tôt.

En milliers d'euros - IFRS 12M 2025 12M 2024 Variation Marge brute d'autofinancement 72 283 65 980 +6 303 Variation du BFR -8 499 6 778 Impôts payés -4 783 -5 754 Cash-flow d'exploitation (A) 59 001 67 004 -8 003 Cash-flow d'investissement (B) -36 621 -26 995 -9 626 dont Acquisition d'immobilisations corp. et incorp. -28 117 -26 496 dont Variations de périmètre -9 732 -1 680 Free Cash-flow (A) + (B) 22 380 40 009 -17 629 Cash-flow de financement -11 344 -36 708 +25 364 dont Emissions d'emprunts (net des remboursements) 11 282 -15 735 Variation de la trésorerie 9 894 3 429 +6 465

UNE SITUATION BILANCIELLE RENFORCÉE EN 2025, AVEC UNE GEARING NET LIMITÉ de 24% À FIN 2025

Les actifs non courants continuent de s'accroître, avec la poursuite de l'effort d'investissement qui a porté principalement sur la construction des lignes de Boosters en France et au Royaume-Uni, la modernisation de l'usine de production pour MFQ au Canada, ainsi que par l'intégration des actifs de production de Pirobras.

Le niveau des stocks est quasi stable à 63,9 M€ en dépit de la croissance de l'activité, fruit d'une gestion rigoureuse notamment au niveau des stocks de matières premières. L'augmentation de l'encours clients est lié pour l'essentiel à la hausse de l'activité.

Le niveau de trésorerie disponible s'établit à 40,0 M€ à fin décembre 2025, en accroissement de +9,3 M€ par rapport à fin décembre 2024.

Les capitaux propres continuent d'augmenter pour atteindre désormais 197,9 M€ en fin d'exercice.

Sous l'effet de la mise en place des nouveaux financements, la dette financière brute (hors dettes locatives IFRS 16) s'établit à 88,1 M€ à fin 2025 (dont 72% de dettes financières non courantes), contre 78,4 M€ fin 2024.

La dette financière nette (hors dettes locatives IFRS 16) ressort à 48,1 M€ au 31 décembre 2025 contre 47,7 M€ fin 2024. Le ratio d'endettement net financier ( gearing net) est réduit à 24% contre 28% au 31 décembre 2024. Le ratio de levier suivi par les partenaires financiers (dettes financières nettes / EBITDA sur le périmètre incluant les coentreprises) s'établit désormais à 0,89 à fin décembre 2025 contre 1,04 fin 2024.

Le Groupe dispose en outre de 41,9 M€ de lignes de crédit non utilisées au 31 décembre 2025.

En milliers d'euros - IFRS 31/12/2025 31/12/2024 En milliers d'euros - IFRS 31/12/2025 31/12/2024 Actifs non courants 237 552 225 463 Capitaux propres 197 867 172 414 dont Immo. corp et incorp. 139 812 129 669 Dettes financières 88 117 78 424 dont Droits d'utilisation 30 628 30 011 dont non courantes 63 834 45 968 Actifs courants 235 238 213 339 dont courantes 24 733 32 456 dont Stocks 63 856 62 023 Dettes locatives 29 054 28 040 dont Créances clients 157 973 138 347 Autres passifs 197 800 190 662 Trésorerie 40 048 30 738 TOTAL ACTIF 512 838 469 540 TOTAL PASSIF 512 838 469 540

PROJET DE DISTRIBUTION D'UN DIVIDENDE DE 3,00 € PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2025

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2026 le versement d'un dividende de 3,00 € par action au titre de l'exercice 2025, multiplié par deux par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2024. Il représente un taux de distribution de 24% du résultat net part du Groupe.

POINT DE SITUATION SUR LE PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE EPC GROUPE ET LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS

Le 24 février 2026, EPC Groupe et SSE Holding SA (« SSE Group »), l'un des principaux fabricants d'explosifs civils en Europe, ont annoncé [3] être entrés en discussions exclusives en vue de rapprocher leurs activités dans les explosifs civils et le forage minage.

Ce projet de rapprochement s'inscrit dans une logique de combinaison et de partenariat entre deux acteurs de premier plan, leurs collaborateurs, leurs équipes de direction et leurs actionnaires.

Avec ce rapprochement, le nouvel ensemble deviendrait le leader sur le marché européen des explosifs civils. Les deux entreprises auraient pour ambition de poursuivre le développement du nouvel ensemble à un rythme soutenu au cours des prochaines années, en combinant croissance organique et acquisitions, pour viser le Top 5 des acteurs mondiaux des explosifs civils.

L'opération prendrait la forme d'un apport par SSE Group de l'ensemble de ses activités d'explosifs civils et forage minage à EPC SA, en échange de 725 000 nouvelles actions ordinaires d'EPC Groupe émises à titre d'augmentation de capital. L'opération intégrerait également la cession par SSE de 75 000 actions EPC Groupe à 4 Décembre SAS (ou l'un de ses affiliés). À l'issue de l'opération, SSE Group détiendrait près de 25% du capital de EPC Groupe, devenant ainsi le 2 ème actionnaire du groupe, et serait représentée à son Conseil d'administration.

L'opération reste soumise à la réalisation de due diligences usuelles, à l'information consultation des institutions représentatives du personnel de EPC Groupe, aux conditions suspensives réglementaires applicables, ainsi qu'à l'approbation des assemblées générales d'EPC Groupe et de SSE Group. Les parties espèrent finaliser l'opération dans le courant du 3 ème trimestre 2026.

EPC GROUPE RENFORCE SA POSITION au MOYEN-ORIENT AVEC LA SIGNATURE DE TROIS CONTRATS MAJEURS DANS LE SECTEUR DES MINES D'OR

À travers ses filiales, EPC Groupe annonce le renforcement significatif de sa position sur le marché minier au Moyen-Orient.

Évalués à environ 240 millions d'euros, ces contrats ont été conclus par la coentreprise MCS (détenue 40,0% par EPC Groupe) pour des durées de 5 et 7 ans.

Ils couvrent les prestations suivantes :

l'approvisionnement en explosifs et accessoires à partir d'une production locale ;

la logistique et la livraison sur site ;

la mise en œuvre des opérations.

IMPACT DE LA GUERRE EN IRAN ET DANS LA RÉGION DU GOLFE ARABO-PERSIQUE

Le Groupe emploie, essentiellement à travers ses coentreprises, 448 salariés dans la région. Ces filiales représentent 37 M€ d'activité consolidée (y compris les coentreprises en quote-part) : 6 M€ aux Émirats arabes unis et 31 M€ en Arabie saoudite.

Aucune des quatre usines du Groupe situées dans la région n'a connu de dommages.

Aux Émirats arabes unis, le personnel d'EPC Asie-Pacifique a été invité à télétravailler durant la première semaine du conflit. Au sein de la coentreprise AREX, la production a été interrompue pendant la même période, mais elle a repris, bien que le volume de commandes du principal client, qui exportait la moitié de sa production vers l'Inde et le Pakistan via le détroit d'Ormuz, soit réduit.

Aucune mesure spécifique n'a été prise en Arabie saoudite. Il est à noter que l'activité est généralement réduite à cette période de l'année en raison du pèlerinage du Hadj à la fin du Ramadan.

Le Golfe Arabo-Persique est un fournisseur clé d'ammoniac et d'urée. La disponibilité de nitrate d'ammonium pourrait donc être affectée dans les prochains mois. Les difficultés d'approvisionnement devraient s'accroître consécutivement à des bombardements ukrainiens contre des installations d'ammoniac en Russie, autre fournisseur majeur sur le marché mondial.

PERSPECTIVES

EPC Groupe a continué en 2025 de délivrer une croissance rentable, tirant parti de la grande robustesse de son modèle économique et sa capacité de résilience en compensant la baisse importante de l'activité en Arabie saoudite par des volumes supplémentaires dans d'autres géographies. La réactivité des équipes opérationnelles et la grande proximité avec les clients permettent de trouver, dans des contextes en constante évolution, les meilleures solutions techniques et financières.

L'année 2026 a commencé au son du canon dans le golfe Arabo-Persique. Même si les impacts directs sont aujourd'hui limités pour le Groupe, les impacts indirects nécessiteront à nouveau une forte mobilisation à tous les niveaux dans l'organisation. Les principaux défis concernent les éléments suivants :

Assurer la sécurité des personnels dans des environnements exposés aux tensions nationales et internationales ;

dans des environnements exposés aux tensions nationales et internationales ; Maintenir un approvisionnement en matière première des différents sites de production à travers le monde à un coût raisonnable ;

des différents sites de production à travers le monde à un coût raisonnable ; Répercuter dans les prix de vente les hausses de coûts qui sont subies par le Groupe en tant que producteur ou imposées en tant que distributeur.

Malgré ces chocs externes, EPC Groupe ne dévie par de sa stratégie de long terme qui repose sur :

Un effort de R&D important , tant pour les produits que pour les développements logiciels ;

, tant pour les produits que pour les développements logiciels ; La consolidation de la position d'EPC Groupe en tant que référence technologique du marché , dans les métiers des Explosifs & Forage minage mais aussi de la Mine urbaine ;

, dans les métiers des Explosifs & Forage minage mais aussi de la Mine urbaine ; La poursuite d'une démarche RSE exigeante , autre facteur structurant du développement sur le long terme.

La dynamique de croissance des marchés sur lesquels le Groupe est présent se confirme en 2026.

Elle se traduit par des signatures de contrats en Afrique, au Moyen-Orient ou au Canada. La Mine Urbaine est également extrêmement bien positionnée pour bénéficier de la reprise dans un secteur assaini après plusieurs années de crise.

Le rapprochement d'activités envisagé avec le groupe SSE constituerait une très belle opportunité pour les deux entreprises. Il permettrait de constituer le leader européen des explosifs civils s'appuyant sur des implantations industrielles et logistiques d'une grande qualité. Les efforts de R&D réalisés par les deux groupes sont très complémentaires. Ils viendraient conforter le leadership technologique du nouvel ensemble.

Enfin, la poursuite continue de l'amélioration de la rentabilité, couplée à une structure financière renforcée, permettra à EPC Groupe de continuer à se positionner comme un acteur clef de la consolidation du secteur au niveau mondial.

Prochains rendez-vous :

Publication du Document d'enregistrement universel le 30 avril 2026

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026, le 13 mai 2026,

après la clôture des marchés d'Euronext

Assemblée générale des actionnaires, le 30 juin 2026

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

EPC Groupe ACTUS finance & communication Charles-Ernest ARMAND

Directeur Administratif et Financier

01 40 69 80 00

contact.actionnaires@epc-groupe.com Lilia GONCALVES

Responsable Communication Groupe

01 40 69 80 00

lilia.goncalves@epc-groupe.com Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92

epc-groupe@actus.fr Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr

ANNEXE

Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Activités poursuivies Produit des activités ordinaires 539 211 490 156 Autres produits 5 053 4 232 Achats consommés (213 310) (197 482) Autres achats et charges externes (122 802) (114 843) Variation des stocks d'encours et de produits finis 2 609 Charges de personnel (138 337) (128 999) Amortissements et dépréciations des immobilisations (30 076) (30 739) Dotations et reprises de provisions (1 357) 306 Autres produits et charges d'exploitation (4 763) (2 598) Part du résultat des mises en équivalence 9 270 12 661 Résultat opérationnel courant incluant la part des mises en équivalence 42 891 33 303 Autres produits et charges opérationnels 48 (202) Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 42 939 33 101 Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - Dépréciation des écarts d'acquisition - - Résultat opérationnel 42 939 33 101 Coût de l'endettement financier net (6 003) (5 865) Autres produits et charges financiers (1 094) 1 740 Résultat avant impôt 35 842 28 976 Impôt sur les résultats (5 445) (4 122) Résultat net de l'ensemble consolidé – activités poursuivies 30 397 24 854 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net de l'ensemble consolidé – total 30 397 24 854 Résultat net – part du groupe 28 515 23 370 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 882 1 484 Résultat par action 13,40 11,09 Résultat dilué par action 13,31 11,03

Bilan consolidé

ACTIF - En milliers d'euros 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Ecarts d'acquisition 17 411 11 234 Immobilisations incorporelles 5 981 5 376 Immobilisations corporelles 133 831 124 293 Droits d'utilisation 30 628 30 011 Participations dans les mises en équivalence 39 123 43 016 Autres actifs financiers non courants 2 210 1 889 Actifs d'impôts différés 8 368 9 644 Total actifs non courants 237 552 225 463 Stocks 63 856 62 023 Clients et autres débiteurs 157 973 138 347 Créances d'impôt 1 427 1 742 Autres actifs courants 11 982 11 227 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 048 30 738 Total actifs courants 275 286 244 077 TOTAL ACTIF 512 838 469 540 PASSIF - En milliers d'euros 31 déc. 2025 31 décembre 2024 Capital 7 015 7 015 Réserves 152 157 136 102 Résultat net de l'exercice – part du groupe 28 515 23 370 Capitaux propres part du groupe 187 687 166 487 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 10 180 5 927 Capitaux propres 197 867 172 414 Dettes financières non courantes 63 384 45 968 Dettes de location non courantes 18 892 17 246 Passifs d'impôts différés 2 484 2 267 Provisions pour avantages aux salariés 13 062 15 044 Autres provisions non courantes 21 024 21 842 Autres passifs long terme 2 546 1 744 Total passifs non courants 121 392 104 111 Fournisseurs et autres créditeurs 147 535 136 802 Dettes d'impôt 2 178 2 490 Dettes financières courantes 24 733 32 456 Dettes de location courantes 10 162 10 794 Autres provisions courantes 2 017 1 708 Autres passifs courants 6 954 8 765 Total passifs courants 193 579 193 015 Total dettes 314 971 297 126 TOTAL PASSIF 512 838 469 540

Flux de trésorerie consolidés

En milliers d'euros 31 déc. 2025 31 déc. 2024 Résultat net consolidé 30 397 24 854 Elim. des parts des mises en équivalence (9 270) (12 661) Elim. des amortissements et provisions 30 828 28 998 Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution 27 256 Elim. des profits et pertes de réévaluation à la juste valeur (595) 44 Elim. de l'effet d'actualisation (1 327) (1 353) Elim. du résultat s/ cessions actions propres 1 135 2 182 Charges et produits calculés liés aux paiements en actions - 2 741 Dividendes reçus des coentreprises 9 668 10 932 Elim. des produits de dividendes (hors-groupe) (28) - Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 60 835 55 993 Elim. de la charge (produit) d'impôt 5 445 4 122 Elim. du coût de l'endettement financier net 6 003 5 865 Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 72 283 65 980 Incidence de la variation du BFR (8 499) 6 778 Impôts payés (4 783) (5 754) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 59 001 67 004 Incidence des variations de périmètre (9 732) (1 680) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (28 117) (26 496) Variation des prêts et avances consentis (22) 155 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 222 1 026 Dividendes reçus 28 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (36 621) (26 995) Emission d'emprunts 32 431 5 034 Remboursement d'emprunts (21 149) (20 769) Diminution des dettes de locations (12 475) (11 979) Intérêts financiers nets versés (6 109) (6 140) Transactions entre actionnaires : acquisitions/cessions partielles 45 - Dividendes payés aux actionnaires du groupe (3 195) (2 111) Dividendes payés aux minoritaires (892) (743) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (11 344) (36 708) Incidences de la variation des taux de change (1 142) 128 Variation de la trésorerie 9 894 3 429 Trésorerie d'ouverture 27 971 24 542 Trésorerie de clôture 37 865 27 971

Tableau de passage de l'information sectorielle au compte de résultat consolidé (IFRS)

En milliers d'euros Exercice 2025 Information sectorielle Retraitements IFRS 10 et 11 Compte de résultat consolidé Produit des activités ordinaires externe total 591 866 (62 665) 539 211 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 9 270 9 720 EBITDA incluant la part des co-ent. mises en équivalence 80 256 (5 932) 74 324 Amortissements et dépréciations des immobilisations (34 247) 4 171 (30 076) Dotations et reprises de provisions (1 629) 272 (1 357) Résultat opérationnel courant incluant la part des coentreprises mises en équivalence 44 380 (1 489) 42 891 Autres produits et charges d'exploitation 48 - 48 Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 44 428 (1 489) 42 939 Dépréciation des écarts d'acquisition - - - Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - - Résultat opérationnel 44 428 (1 489) 42 939 Charges financières – net (7 546) 449 (7 097) Résultat avant impôts 36 882 (1 040) 35 842 Impôt sur les résultats (6 485) 1 040 (5 445) Résultat net – activités poursuivies 30 397 - 30 397 Résultat net – activités abandonnées - - - Résultat net total 30 397 - 30 397

En milliers d'euros Exercice 2024 Information sectorielle Retraitements IFRS 10 et 11 Compte de résultat consolidé Produit des activités ordinaires externe total 558 152 (67 996) 490 156 Quotes-parts de résultat des ent. mises en équivalence - 12 661 12 661 EBITDA incluant la part des co-ent. mises en équivalence 70 677 (6 941) 63 736 Amortissements et dépréciations des immobilisations (34 235) 3 496 (30 739) Dotations et reprises de provisions (192) 498 306 Résultat opérationnel courant incluant la part des coentreprises mises en équivalence 36 250 (2 947) 33 303 Autres produits et charges d'exploitation (202) 0 (202) Résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition 36 048 (2 947) 33 101 Dépréciation des écarts d'acquisition - - - Pertes de valeur sur les actifs immobilisés - - - Résultat opérationnel 36 048 (2 947) 33 101 Charges financières – net (5 214) 1 089 (4 125) Résultat avant impôts 30 834 (1 858) 28 976 Impôt sur les résultats (5 980) 1 858 (4 122) Résultat net – activités poursuivies 24 854 - 24 854 Résultat net – activités abandonnées - - - Résultat net total 24 854 - 24 854

[1] Indicateur alternatif de performance : L'EBITDA est calculé à partir du résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises sur amortissements et provisions (y compris celles se référant au BFR).

[2] Indicateur alternatif de performance : L'EBITDA est calculé à partir du résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises sur amortissements et provisions (y compris celles se référant au BFR).

[3] Lire le communiqué de presse du 24 février 2026 : EPC Groupe et la Société Suisse des Explosifs entrent en négociations exclusives en vue de rapprocher leurs activités dans les explosifs civils et le forage-minage