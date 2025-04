EPC GROUPE : EPC Groupe met en place un nouveau financement en dollar canadien pour accompagner son développement en Ontario et au Québec

EPC Groupe (Euronext - EXPL) annonce avoir signé avec la Société Générale trois crédits bancaires pour un montant total de 25 millions de CAD (environ 16 millions d'euros) sur 7 ans.

Ces trois crédits bancaires en dollar canadien permettent, pour environ la moitié de l'enveloppe, de refinancer certains crédits actuellement en place à de meilleures conditions de taux, de durée et de garantie. Ils assurent par ailleurs à la filiale de disposer, pour l'autre moitié, d'une nouvelle enveloppe pour financer ses investissements, en particulier sa nouvelle usine en Ontario et la modernisation des installations sur la mine de fer de MFQ (Minerai de fer Québec).

Ces financements, contre-garantis par le groupe, sont adossés à des swaps de taux et de change qui permettent de convertir des crédits à taux variables en euro en crédits à taux fixes en dollar canadien.

Ces crédits seront tirés progressivement au cours de l'année 2025 et amortissables sur une durée de 7 ans.

« Avec la mise en place de ce nouveau financement, EPC Groupe confirme sa capacité améliorer ses conditions de financements dans un contexte d'amélioration continue de sa structure financière, tout en poursuivant son ambitieux plan de développement. » Charles-Ernest Armand, Directeur administratif et financier d'EPC Groupe.

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros en 2024 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

