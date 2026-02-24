EPC GROUPE : EPC Groupe et la Société Suisse des Explosifs entrent en négociations exclusives en vue de rapprocher leurs activités dans les explosifs civils et le forage-minage

EPC Groupe (Euronext - EXPL) et SSE Holding SA (« SSE Group »), l'un des principaux fabricants d'explosifs civils en Europe, annoncent être entrés en discussions exclusives en vue de rapprocher leurs activités dans les explosifs civils et le forage-minage.

L'opération prendrait la forme (i) d'un apport par SSE de l'ensemble de ses activités d'explosifs civils et forage-minage à EPC SA, en échange de 725 000 nouvelles actions ordinaires d'EPC Groupe émises à titre d'augmentation de capital, et (ii) de la cession par SSE de 75 000 actions EPC Groupe à 4 Décembre SAS (ou l'un de ses affiliés).

Le rapprochement des deux sociétés consoliderait la position d'EPC Groupe au niveau mondial tout en lui permettant de devenir le leader sur le marché européen.

À l'issue de l'opération, SSE Group détiendrait près de 25% du capital de EPC Groupe, devenant ainsi le 2 ème actionnaire du groupe, et serait représentée à son Conseil d'administration.

L'opération reste soumise à la réalisation de due diligences usuelles, à l'information consultation des institutions représentatives du personnel de EPC Groupe, aux conditions suspensives réglementaires applicables, ainsi qu'à l'approbation des assemblées générales d'EPC et de SSE. Les parties espèrent finaliser l'opération dans le courant du 3 ème trimestre 2026.

LA SSE : UN ACTEUR MAJEUR PAN-EUROPÉEN DES EXPLOSIFS CIVILS

Créé il y a plus de 125 ans, le Groupe SSE (SSE) est un acteur de tout premier plan en Europe dans le domaine de explosifs civils et du forage-minage.

Il réalise un chiffre d'affaires d'environ 135 MCHF (environ 151 M€) en Europe centrale. En Suisse, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Roumanie, pays où EPC Groupe n'est pas présent, la société bénéficie d'une position de leader (1 er ou 2 ème acteur selon les marchés). SSE est également présent en Suède. Les présences géographiques des deux groupes sont donc très complémentaires.

À l'image d'EPC Groupe, SSE a développé, en plus d'une gamme de produits de grandes qualités, une approche fondée sur les services de forage-minage qui représentent plus de 40% du chiffre d'affaires du périmètre des activités apportées.

OBJECTIF : INTÉGRER LE TOP 5 DES ACTEURS MONDIAUX DES EXPLOSIFS CIVILS

Ce projet de rapprochement s'inscrit dans une logique de combinaison et de partenariat entre deux acteurs de premier plan, leurs collaborateurs, leurs équipes de direction et leurs actionnaires.

Avec ce rapprochement, le nouvel ensemble deviendrait le leader sur le marché européen des explosifs civils.

Les deux entreprises auraient pour ambition de poursuivre le développement du nouvel ensemble à un rythme soutenu au cours des prochaines années, en combinant croissance organique et acquisitions, pour viser le Top 5 des acteurs mondiaux des explosifs civils.

PRINCIPALES MODALITES DU PROJET DE RAPPROCHEMENT

À ce jour, les activités d'explosifs civils de SSE sont regroupées au sein d'une structure détenue à 100% par SSE Holding SA (la société Eurex).

L'opération se traduirait par l'apport à EPC Groupe de 100% des actions d'Eurex sur la base d'une valorisation représentant, en poids relatifs, 32% de EPC Groupe avant apport.

L'apport serait ainsi rémunéré par l'émission de 725 000 actions nouvelles EPC Groupe (soit environ 24,3% du capital de l'entité combinée) au profit SSE Holding SA, qui deviendrait le 2 ème actionnaire d'EPC Groupe.

Au regard des niveaux de trésorerie des deux entreprises, de leurs solides générations de cash-flow et de la nature de l'opération, le nouvel ensemble renforcerait significativement sa structure financière, en phase avec ses ambitions de développement.

Dans le cadre de la réalisation de l'opération, SSE Holding céderait un total de 75 000 actions EPC Groupe à 4 Décembre SAS (et/ou à l'une de ses affiliées) au prix de 225 € par action.

Olivier Obst, Président-Directeur général de EPC Groupe, déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes de proposer ce projet de rapprochement qui permettrait à EPC Groupe de franchir une nouvelle étape de son développement en s'appuyant sur le travail remarquable réalisé par SSE depuis de nombreuses années. La réunion de nos équipes avec leur expertise, de nos innovations technologiques et de nos implantations géographiques et commerciales renforcerait significativement notre position sur le marché des explosifs civils. Elle nous doterait également d'une structure financière nous permettant d'accroître nos efforts de R&D tout en accompagnant la forte croissance de nos clients. »

Raymond Loretan, Président de SSE Group : « La complémentarité de nos savoir-faire, de nos implantations et de nos équipes ouvre la voie à la création d'un acteur de tout premier plan à l'échelle mondiale. Ensemble, nous pourrions franchir une nouvelle étape dans la consolidation du secteur et accompagner durablement les grands acteurs des carrières, des travaux publics et de l'exploitation minière. »

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs. Depuis 130 ans, le groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain.

EPC Groupe est également l'un des leaders français dans la démolition et le recyclage des déchets du bâtiment avec une présence dans la mine urbaine sur l'ensemble du territoire. Il participe ainsi à de nombreux chantiers de rénovation dans le domaine du patrimoine, du logement et de l'industrie, et c'est également un acteur reconnu dans l'économie circulaire.

Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 550 M€ en 2024, EPC Groupe regroupe plus de 2 900 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays.

