EPC Groupe adhère au Pacte Mondial des Nations Unies
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 13:33
Par cette adhésion, il s'engage à soutenir et à promouvoir les dix principes du Pacte Mondial relatifs aux droits de l'Homme, aux normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption.
Le fabricant français de produits explosifs confirme ainsi sa volonté d'intégrer pleinement ces principes au coeur de sa stratégie, de sa culture d'entreprise et de l'ensemble de ses opérations au quotidien à travers le monde.
EPC Groupe entend également contribuer activement aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment à travers sa participation à des initiatives collaboratives favorisant une croissance responsable et durable.
Valeurs associées
|249,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,80%
A lire aussi
-
Un deuxième drame migratoire en dix jours: deux hommes et deux femmes sont morts noyés jeudi matin lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche, "emportés" par les courants dans le secteur d'Equihen-Plage (Pas-de-Calais). Ces quatre personnes "ont ... Lire la suite
-
Des films questionnant l'Histoire récente, de jeunes pousses françaises et une discrétion remarquée des films américains: le Festival de Cannes a levé le voile jeudi sur sa 79e édition avec plusieurs nouveaux venus et quelques habitués, dont Pedro Almodovar. "Le ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 9 avril - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O augmentent de ... Lire la suite
-
Ce fut une brève parenthèse. La fragilité du cessez-le-feu dans la guerre au Moyen-Orient a dissipé jeudi le soulagement observé la veille sur les marchés après l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran. Principal courroie de transmission des risques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer