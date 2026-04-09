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EPC Groupe adhère au Pacte Mondial des Nations Unies
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 13:33

EPC (Explosifs et Produits Chimiques) Groupe annonce son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, "marquant une étape structurante dans le renforcement de sa démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE)".

Par cette adhésion, il s'engage à soutenir et à promouvoir les dix principes du Pacte Mondial relatifs aux droits de l'Homme, aux normes internationales du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption.

Le fabricant français de produits explosifs confirme ainsi sa volonté d'intégrer pleinement ces principes au coeur de sa stratégie, de sa culture d'entreprise et de l'ensemble de ses opérations au quotidien à travers le monde.

EPC Groupe entend également contribuer activement aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, notamment à travers sa participation à des initiatives collaboratives favorisant une croissance responsable et durable.

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EPC GROUPE
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