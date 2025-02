EPC GROUPE : Accélération de la croissance au 4ème trimestre 2024

Progression de +6,3% de l'activité au 4 ème trimestre 2024 (+5,8% en données comparables), hors activité des additifs arrêtée

Hausse de +3,2% de l'activité sur l'exercice 2024 (+2,8% en données comparables), hors activité des additifs arrêtée

Retour de la croissance sur la zone Europe Méditerranée Amérique (+1,0%) et croissance toujours solide de la zone Afrique Asie Pacifique en 2024 (+9,4%)

EPC Groupe (Euronext - EXPL) affiche une activité consolidée (hors activité des additifs arrêtée en 2023) en hausse de +3,2% (+2,8% à taux de change et périmètre constants) en 2024 pour atteindre 558,2 M€, dans un contexte de hausse continue des volumes et de stabilité des prix. Pour le seul 4 ème trimestre, l'activité consolidée est en progression de +6,3% (+5,8% à taux de change et périmètre constants), témoignant d'une fin d'année dynamique.

La progression annuelle est notamment due à l'activité Explosifs et Forage minage, qui profite de la performance toujours solide de la zone Afrique Asie Pacifique, et du net redressement en Europe, malgré la baisse conjoncturelle d'activité dans la Mine urbaine du fait de l'arrêt des chantiers en région parisienne durant la période des Jeux olympiques.

Pour une parfaite information du marché, le Groupe présente son information financière trimestrielle suivant deux approches :

L'activité consolidée en ligne avec à l'information sectorielle des comptes annuels (avec une intégration proportionnelle de ses co-entreprises), méthode de suivi privilégiée par le management et les partenaires financiers) ;

Le chiffre d'affaires IFRS, hors co-entreprises.

En milliers d'euros - Non audité 12M 2024 12M 2023 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants [1] Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 401 119 397 265 +1,0% +0,5% Afrique Asie Pacifique 157 033 143 530 +9,4% +9,1% Activité consolidée hors additifs 558 152 540 795 +3,2% +2,8% Activité des additifs arrêtée 0 7 486 Activité consolidée dont activité arrêtée 558 152 548 281 +1,8% +1,4% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 389 573 385 042 +1,2% +0,7% Afrique Asie Pacifique 100 583 89 738 +12,1% +11,6% Activité consolidée hors additifs 490 156 474 781 +3,2% +2,8% Activité des additifs arrêtée 0 7 486 Activité consolidée dont activité arrêtée 490 156 482 267 +1,6% +1,2%

PROGRESSION DES PRODUITS DES ACTIVITES CONSOLIDEES PORTEE PAR LES EXPLOSIFS CIVILS

En milliers d'euros - Non audité 12M 2024 12M 2023 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs et Forage minage 442 749 418 441 +5,8% Mine urbaine 106 410 114 156 -6,8% Autres 8 994 8 198 +9,7% Activité consolidée hors additifs 558 152 540 795 +3,2% Activité des additifs arrêtée 0 7 476 Activité consolidée dont activité arrêtée 558 152 548 281 +1,8%

Les produits des activités consolidées (hors activité des additifs arrêtée) s'établissent à 558,2 M€ contre 540,8 M€ en 2023, soit une croissance de +3,2% (+2,8% à taux de change et périmètre constants). La première consolidation des sociétés Vibraquipo, dès le 1 er trimestre 2024, et Blastcon Australia, à compter du 3 ème trimestre 2024, a eu un impact positif de +0,2 point de croissance, alors que les variations de change ont eu un impact favorable de +0,2 point.

La performance du Groupe est portée par l'activité historique Explosifs et Forage minage qui contribue pour 442,7 M€, soit près de 79% de l'activité consolidée, et dont la croissance s'établit à +5,8% sur un an.

Les activités de la Mine urbaine (regroupant Déconstruction et Économie circulaire) ont connu un frein conjoncturel (-6,8%) lié au fort ralentissement de l'activité travaux en région parisienne, avant, pendant et après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans un contexte globalement peu porteur pour la construction neuve.

À noter que les produits des activités consolidées, y compris l'activité des additifs arrêtée en juin 2023, sont en légère croissance à +1,8% (+1,4% à taux de change et périmètre constants).

RETOUR DE LA CROISSANCE EN EUROPE ET POURSUITE DE LA FORTE DYNAMIQUE EN AFRIQUE ASIE PACIFIQUE

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audité 12M 2024 12M 2023 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs et Forage minage 285 715 274 911 +3,9% Mine urbaine 106 410 114 156 -6,8% Autres 8 994 8 198 +9,7% Activité consolidée hors additifs 401 119 397 265 +1,0%

L'activité Explosifs et Forage minage a confirmé sa bonne orientation sur la zone Europe Méditerranée Amérique (+3,9% avec une accélération en fin d'année avec une croissance de +10,1% au 4 ème trimestre). Ces bonnes performances permettent de compenser une activité en baisse dans la Mine urbaine (-6,8%, dont -12,3% au seul 3 ème trimestre) liée au contexte olympique à Paris.

En France , l'activité domestique s'est bien tenue au 4 ème trimestre dans un contexte de bonne performance commerciale. Le secteur des travaux a accéléré en fin d'année avec notamment la montée en cadence sur le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin (cf. ci-dessous). L'activité export a également été très bien orienté avec la conquête de nouveau clients en Afrique Sub-Saharienne. Globalement les revenus sont en progression de +10,1% sur l'exercice.

La fin d'année a été un peu plus calme en Italie avec l'arrêt temporaire de certains chantiers. La progression est néanmoins remarquable sur l'année avec une croissance de près de +15%, validant la stratégie orientée vers l'augmentation du service complet (forage minage) en carrière. L' Espagne a réalisé un bon 4 ème trimestre (+15,0%) permettant de consolider une belle croissance sur l'année à plus de +5%.

Le Maroc accélère en fin d'année, grâce notamment à la nouvelle usine de Settat. Le marché domestique montre des signes très encourageants de reprise pour l'activité travaux avec, outre la nouvelle ligne TGV, la construction d'infrastructures en vue des prochaines Coupe du Monde et Coupe d'Afrique de Nations de football qui doivent se tenir dans le royaume chérifien.

En Europe du Nord , l'activité de la filiale en Suède marque le pas du fait de l'absence de chantier export au Groenland. Au Royaume-Uni , la croissance est portée par un impact de change favorable dans un marché globalement stable. En l'absence de projet d'infrastructures majeur, l' Irlande a vu son activité ralentir sur l'année d'environ -5%.

Enfin, au Canada, l'activité a été soutenue en fin d'année grâce à la montée en puissance des travaux sur une nouvelle mine d'or en Ontario. Un contrat long terme avec l'opérateur minier est en cours de négociation. Malgré des conditions hivernales extrêmes cette année, les livraisons à la mine de fer de MFQ sont restées à un bon niveau.

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audité 12M 2024 12M 2023 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs 157 033 143 530 +9,4% Activité consolidée 157 033 143 530 +9,4%

La zone Afrique Asie Pacifique affiche une progression de +9,4% sur l'ensemble de l'année 2024. Il s'agit pour l'essentiel de croissance organique liée à une hausse des volumes.

La croissance de l' Afrique Sub-Saharienne a légèrement ralenti en fin d'année, avec une hausse de +7,0% au 4 ème trimestre (+10,7% sur l'ensemble de l'année).

L'activité se stabilise à un niveau élevé dans les mines d'or en Côte d'Ivoire . Malgré la fin du chantier de Singrobo, le secteur des carrières est toujours dynamique porté par la construction de nouvelles infrastructures notamment dans la région d'Abidjan.

La situation s'est améliorée en Guinée avec des volumes en hausse chez CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée).

Le Sénégal , le Gabon et le Burkina Faso ont vu leurs ventes baisser sur le trimestre alors que le Cameroun a rattrapé le retard pris en début d'année du fait de la résolution des difficultés logistiques. Le Bénin a également très bien performé avec le développement de l'activité négoce.

L'activité est restée à l'arrêt en Nouvelle-Calédonie en 2024. L'activité reprend progressivement depuis début 2025.

Au Moyen-Orient , MCS (en Arabie Saoudite ) s'est vu notifier en décembre la suspension des travaux sur le projet NEOM. L'activité sur les mines du groupe Ma'aden est en revanche en constante augmentation. La co-entreprise AREX aux Emirats Arabes Unis est également bien orientée avec des gains significatifs de part de marché liés au démarrage de la nouvelle ligne de production d'émulsion et de la ligne d'assemblage de détonateurs.

L'arrivée de deux nouvelles Unités Mobiles de Fabrication d'Explosifs (UMFE) en Malaisie permet de consolider le développement de la nouvelle filiale EPC Singapore dont le chiffre d'affaires a progressé de +60% en 2024 par rapport à 2023.

UNE NOUVELLE COMMANDE SUR LE CHANTIER DU TUNNEL FERROVIAIRE LYON TURIN

Après l'attribution des contrats de fourniture de produits pyrotechniques et de fabrication sur site d'explosifs pour les chantiers opérationnels CO6, CO7 et CO8 du TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), un 4 ème contrat pluriannuel a été signé pour la fourniture d'explosifs pour le chantier opérationnel CO5.

La future ligne ferroviaire Lyon-Turin comprend une section transfrontalière d'environ 67 km qui reliera Saint-Jean-de-Maurienne en France à Bussoleno en Italie où elle se raccordera à la ligne historique. Cette infrastructure européenne majeure, qui doit être mis en service en 2032, vise à faciliter la circulation ferroviaire du fret et des voyageurs à travers les Alpes, et plus largement au sein de l'Union européenne, dans un souci de développement des transports bas carbone.

L'ouvrage principal de la section transfrontalière nécessite le creusement d'un tunnel bitube de 57,5 km entre Saint-Julien-Montcenis (France) et Suse (Italie), représentant un investissement total de 8,6 Mds€. Le maître d'ouvrage de ce chantier est la société TELT, société détenue à 50% par l'Etat français et à 50% par l'Etat italien.

Côté France, le génie civil du tunnel de base est décomposé en 4 chantiers opérationnels (CO) numérotés de 5 à 8. Courant 2024, les travaux du lot CO5 « Travaux de construction du tunnel de base à partir de l'attaque de la descenderie de Villarodin?Bourget/Modane (73500) » ont été attribués au groupement d'entreprises « Eiffage GC / Spie Batignolles GC / GHELLA / COGEIS ».

Après la signature en septembre 2022, de deux premiers contrats de fournitures d'explosifs pour les chantiers opérationnels CO6 et CO7, puis en février 2024, la signature du chantier opérationnel CO8, EPC Groupe, via sa filiale EPC France, se voit à présent confier la fourniture des produits pyrotechniques et de services associés, comprenant notamment la fabrication sur site des explosifs en technologie SPUR pour le chantier opérationnel CO5. Le creusement à l'explosifs concernera un linéaire de 11 km.

Ces prestations, d'un montant estimé à environ 9 M€, démarreront en février 2025, et s'étaleront sur une durée de 5 ans.

INAUGURATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION DE PRODUCTION EN MALAISIE

EPC Groupe a inauguré, en février 2025, une nouvelle installation de production à la pointe de la technologie en Malaisie, étape importante dans son engagement continu à fournir des produits innovants, performants et des solutions de pointe sur le marché malaisien.

Cette infrastructure de pointe est le fruit de quatre années de collaboration avec TWG – TWM, où chaque acteur a apporté son expertise et ses connaissances pour établir une approche unique et centrée sur le client. L'engagement de EPC Groupe reste axé sur l'optimisation de la production dans les secteurs du minage, des carrières et des travaux d'infrastructures, en proposant des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée.

Actuellement, trois MEMUs opèrent sur site, avec un quatrième en cours de livraison, tous connectés à notre suite logicielle propriétaire dédiée aux opérations de minage et aux services associés.

Avec cette expansion, EPC Groupe réaffirme son engagement envers l'innovation, la sécurité et l'efficacité des solutions proposées dans la région Asie Pacifique.

Olivier Obst, Président-Directeur général de EPC Groupe, déclare :

« La fin de l'exercice 2024 a témoigné d'une bonne dynamique globale de EPC Groupe sur ses différents marchés, portée par un contexte de demande accrue pour les minéraux liés aux nouvelles technologies, les acquisitions réussies de Vibraquipo et Blastcon Australia pour compléter l'offre, l'ouverture de nouveaux territoires de croissance – Malaisie – et les nouveaux contrats d'envergure signés ou en cours de négociation finale, notamment pour le tunnel Lyon Turin. Fort de tous ces éléments, EPC Groupe est ainsi conforté dans son ambition de délivrer d'une croissance régulière et rentable. »

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2024, le 27 mars 2025, après la clôture des marchés d'Euronext

EPC Groupe (Euronext - EXPL) est un leader de la fabrication, du stockage et de la distribution d'explosifs avec un chiffre d'affaires de plus de 550 millions d'euros en 2024 et près de 2 500 collaborateurs répartis au sein de ses 44 filiales présentes dans plus de 29 pays. Depuis 130 ans, le Groupe mobilise ses savoir-faire, compétences techniques et innovations technologiques pour proposer des solutions génératrices de performance et de valeur pour ses clients du secteur minier, des carrières, des travaux d'infrastructure et souterrain. Le Groupe place l'innovation au cœur de sa stratégie de développement afin de répondre et anticiper les besoins de ses clients.

En milliers d'euros - Non audité T4 2024 T4 2023 Variation

réelle Variation à taux de change et périmètre constants [2] Information sectorielle (dont co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 104 413 98 457 +6,0% +5,5% Afrique Asie Pacifique 41 686 38 998 +6,9% +6,3% Activité consolidée hors additifs 146 099 137 456 +6,3% +5,8% Activité des additifs arrêtée 0 0 Activité consolidée dont activité arrêtée 146 099 137 456 +6,3% +5,8% Information sectorielle (hors co-entreprises) Europe Méditerranée Amérique 101 848 95 711 +6,4% +5,9% Afrique Asie Pacifique 25 509 23 799 +7,2% +6,7% Activité consolidée hors additifs 127 358 119 510 +6,6% +6,0% Activité des additifs arrêtée 0 0 Activité consolidée dont activité arrêtée 127 358 119 510 +6,6% +6,0%

En milliers d'euros - Non audité T4 2024 T4 2023 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs 114 770 105 383 +8,9% Mine Urbaine 27 932 30 513 -8,5% Autres 3 397 1 559 +117,9% Activité consolidée hors additifs 146 099 137 456 +6,3% Activité des additifs arrêtée 0 0 Activité consolidée dont activité arrêtée 146 099 137 456 +6,3%

Europe Méditerranée Amérique

En milliers d'euros - Non audité T4 2024 T4 2023 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs et Forage minage 73 084 66 385 +10,1% Mine urbaine 27 932 30 513 -8,5% Autres 3 397 1 559 +117,9% Activité consolidée hors additifs 104 413 98 457 +6,0%

Afrique Asie Pacifique

En milliers d'euros - Non audité T4 2024 T4 2023 Variation Information sectorielle (dont co-entreprises) Explosifs et Forage minage 41 686 38 998 +6,9% Activité consolidée 41 686 38 998 +6,9%

