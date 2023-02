EPC - Cooptation de Veronika PEGUILHAN en qualité d’administrateur

Le Conseil d’administration d’EPC SA a décidé de coopter à l’unanimité madame Veronika PEGUILHAN en qualité d’administrateur et de membre du Comité d’audit du groupe EPC en remplacement de madame Nathalie BRUNELLE-SOULAS démissionnaire pour raisons personnelles.



Madame Veronika PEGUILHAN est diplômée de l'Université des Mines de Zagreb (Croatie) et titulaire d'un master en sciences de l'ingénierie du forage, de l'Université Heriot-Watt (Ecosse) ; elle a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’énergie, de la défense et des services d’ingénierie.

Elle a commencé sa carrière comme au sein de l’ANDRA (Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs), ensuite comme Project Manager au sein du Groupe Schlumberger Oilfield Services, puis a travaillé comme directeur de Marketing et des ventes du Groupe Thales. De 2010 à 2021, Veronika PEGUILHAN était Présidente de la Division Sodexo Defense Services et a travaillé notamment au Moyen-Orient. Elle est actuellement Executive Global Client Partner chez Capgemini Engineering.



Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société.