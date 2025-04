EPC: acquisition Pirobras Industrial au Brésil information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - EPC Groupe (Explosifs et Produits Chimiques) annonce avoir signé un contrat en vue de l'acquisition de Pirobras Industrial LTDA, entreprise familiale brésilienne 'reconnue pour son expertise dans la fabrication et la distribution d'explosifs civils au Brésil'.



Après l'acquisition de Vibraquipo (Espagne) et Blastcon (Australie) en 2024, le groupe français poursuit ainsi son développement international en appliquant sa stratégie d'expansion géographique et en consolidant son expertise et son savoir-faire industriel.



Basée dans l'État de Minas Gerais, Pirobras opère depuis plus de 35 ans et dispose d'une usine à Itaùna, ainsi que de plus de 80 collaborateurs. Son large portefeuille de produits et de technologies répond aux besoins de plus de 70 clients majeurs.



Cette acquisition, qui porte sur 100% de Pirobras, sera finalisée lorsque les dernières conditions suspensives d'ordre administratif seront levées. Elle ne nécessite pas d'autorisations particulières des autorités, tant françaises que brésiliennes.





