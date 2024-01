EPC - Acquisition des sociétés Vibraquipo et Vibratesting

Le Groupe EPC a signé le 9 janvier 2024 le contrat d’acquisition de 100% des titres des sociétés Vibraquipo et Vibratesting.



Vibraquipo est spécialisée dans la conception et la vente d’instruments de mesure pour les mines et carrières ; Vibratesting est spécialisée dans le calibrage de ces instruments de mesure.



Les sociétés disposent d’un parc installé important et proposent à la vente des équipements aux meilleurs standards du marché. Vibraquipo, basée en Espagne, est un acteur reconnu au niveau international avec des ventes sur les 5 continents.



Vibraquipo et Vibratesting réalisent un chiffre d’affaires cumulé d’environ un million d’euros. Elles dégagent une solide rentabilité opérationnelle.