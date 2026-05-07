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EPAM Systems revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande en services informatiques
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EPAM Systems EPAM.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir dépassé les estimations de bénéfice trimestriel, grâce à une forte demande pour ses services logiciels dans un contexte de dépenses soutenues des entreprises pour le développement des technologies d'intelligence artificielle.

* La société de conseil en informatique prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 12,98 et 13,28 dollars par action, contre une fourchette précédente de 12,60 à 12,90 dollars.

* Elle prévoit un bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 3,10 et 3,18 dollars par action, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations de 3,10 dollars.

* « Nous sommes engagés dans un processus de transformation sur plusieurs années, et nous continuons à nous positionner pour tirer pleinement parti des opportunités de croissance liées à l’IA ainsi que pour accélérer notre propre transformation « client zéro » en matière d’IA », a déclaré Balazs Fejes, directeur général et président.

* Toutefois, EPAM prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,40 et 1,42 milliard de dollars, soit légèrement en dessous des estimations de 1,43 milliard de dollars.

* La société propose une large gamme de services informatiques, notamment le conseil, la transformation vers le cloud et l'IA, ainsi que l'ingénierie logicielle.

* Son chiffre d'affaires du premier trimestre, s'élevant à 1,40 milliard de dollars, était conforme aux estimations des analystes.

* Son BPA ajusté s'est établi à 2,86 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,75 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les dépenses des entreprises en matière de développement de logiciels et de projets de transformation basés sur l'IA se sont maintenues malgré l'incertitude économique générale.

* EPAM prévoit également un taux de croissance de son chiffre d'affaires en glissement annuel compris entre 4 % et 6,5 % pour 2026.

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EPAM SYSTEMS
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