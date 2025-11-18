Eos Energy chute suite à la vente prévue d'obligations convertibles de 500 millions de dollars et d'une offre directe d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Les actions d'Eos Energy EOSE.O ont baissé de 10,7 % après le marché à 12,04 $, le

** La société EOSE, basée à Edison, dans le New Jersey, annonce une offre privée () d'obligations convertibles à 6 ans d'un montant de 500 millions de dollars

** Elle annonce également une offre directe d'actions enregistrée () à un nombre limité d'acheteurs avec Goldman Sachs comme seul agent de placement

** Co prévoit d'utiliser le produit net de l'offre des nouvelles obligations convertibles et de l'offre simultanée d'actions pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 6,75 % en circulation échéance 2030, et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Avec ~288,2 millions d'actions en circulation, EOSE a une capitalisation boursière d'environ 3,9 milliards de dollars

** Les actions ont terminé la séance mardi en hausse de 3,7 % à 13,48 $, en hausse de 177 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 9 analystes est "buy"; l'objectif de cours médian est de 15 $, en hausse par rapport à 8 $ il y a un mois, selon les données de LSEG