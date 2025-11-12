Eos Energy bénéficie d'un partenariat avec Bimergen Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de la société américaine Eos Energy EOSE.O augmentent de 2,1 % à 18,9 dollars avant la mise sur le marché

** Le producteur d'énergie Bimergen Energy conclut un accord avec EOSE afin d'accélérer sa solide réserve de projets de stockage en batterie

** L'accord s'appuie sur les récents engagements de 250 millions de dollars de Bimergen au niveau du capital des projets

** Le partenariat se concentrera d'abord sur plusieurs projets ERCOT en phase avancée, totalisant 1,0 gigawatt-heure, qui sont actuellement en cours de préparation pour le financement du projet

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions d'Eos Energy ont augmenté de 281 % depuis le début de l'année