Envolée des dividendes mondiaux en début d'année

Selon le gestionnaire d'actifs Janus Henderson, les dividendes mondiaux ont grimpé de 12% au premier trimestre, grâce aux distributions exceptionnelles. La tendance devrait rester favorable pour la suite de l'exercice.

Selon Janus Henderson, les dividendes mondiaux ont augmenté de 12% au premier trimestre pour atteindre un montant record de 326,7 milliards de dollars. Ils ont notamment profité du plus important versement de dividendes extraordinaires [les paiements exceptionnels en dehors du cycle des dividendes réguliers] depuis neuf ans.

Cela doit beaucoup au secteur automobile dont les dividendes versés ont été dix fois plus importants qu'au premier trimestre de l'exercice précédent. «Ford et Volkswagen ont représenté près d’un tiers des dividendes extraordinaires dans le monde au premier trimestre», précise le gestionnaire d'actifs. Outre l’automobile, les distributions extraordinaires ont eu un impact considérable dans les secteurs du pétrole et des logiciels.

Si l’on exclut les distributions exceptionnelles, les effets de change et autres facteurs techniques, la croissance sous-jacente des dividendes s’est établie à un niveau nettement moins élevé : +3%, mais tout de même appréciable.

Des dividendes élevés malgré une économie difficile

Pour Ben Lofthouse, Head of Global Equity Income chez Janus Henderson, «la forte croissance des dividendes au premier trimestre est d’autant plus impressionnante que 2022 a été une année difficile pour l’économie mondiale avec une inflation élevée, des taux d’intérêt en hausse, des confits et le maintien de certains confinements face à la