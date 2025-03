Environnement : un tribunal allemand épingle Lufthansa pour écoblanchiment

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Un tribunal allemand a interdit lundi au groupe aérien Lufthansa de faire de la publicité pour la compensation des émissions de CO2 de ses vols, qu'il a jugé "trompeuse".

La procédure portait sur plusieurs messages publicitaires du groupe allemand, faisant notamment la promotion des voyages en avion et affirmant que les émissions carbone pouvaient être compensées "en contribuant à des projets de protection du climat".

D'après un slogan du groupe, "tous les projets permettent soit de réduire les émissions de CO2 à long terme, soit de les piéger dans l'atmosphère".

Mais selon le tribunal de Cologne (ouest), l'entreprise n'a pas concrètement expliqué comment les émissions des vols réservés par les passagers pouvaient être compensées.

En outre, ce slogan laisse l'impression que les voyageurs peuvent voler sans émettre de CO2 contre de l'argent, ce qui est "incontestablement" faux, a ajouté le tribunal.

Le jugement faisait suite à une plainte déposée par une association environnementale allemande, la Deutsche Umwelthilfe (DUH), à l'encontre du groupe qui détient les compagnies Lufthansa, Austrian, Swiss, Eurowing et Brussels Airlines.

L'association a salué la décision du tribunal, "l'une des plus claires et donc des plus importantes" qu'elle a obtenu "contre la tromperie et le greenwashing", a déclaré son directeur, Jürgen Resch, dans un communiqué.

"Le transport aérien compte parmi les secteurs les plus graves en termes d'impact sur le climat", a-t-il commenté.

"Vendre une bonne conscience en échange de paiements est donc particulièrement répréhensible", a ajouté M. Resch.

De son côté, Lufthansa a déclaré examiner le jugement "avec soin".

Cette affaire vient s'ajouter à plusieurs plaintes dénonçant le greenwashing (ou écoblanchiment) portées devant des tribunaux européens et à Bruxelles ces dernières années.

Lufthansa s'était déjà vu interdire des publicités jugées "trompeuses" par l'autorité britannique de la publicité (ASA) en décembre 2023.

En mars 2024, un tribunal d'Amsterdam avait reconnu que les publicités de la compagnie néerlandaise KLM induisaient les clients en erreur.

Un mois plus tard, la Commission européenne avait rappelé à l'ordre 20 compagnies aériennes soupçonnées de greenwashing, leur donnant 30 jours pour mettre leurs pratiques en conformité avec la législation européenne.