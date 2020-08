Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Entretien Pompeo-Cavusoglu sur la Méditerranée orientale Reuters • 16/08/2020 à 21:33









ISTANBUL, 16 août (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est entretenu dimanche avec le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu de la situation en Méditerranée orientale, où les ambitions territoriales d'Ankara ont provoqué une crise avec la Grèce et l'Union européenne. A l'issue de l'entretien en République dominicaine, le chef de la diplomatie américaine a écrit sur Twitter qu'il avait évoqué avec son homologue "la nécessité urgente de réduire les tensions". Mevlut Cavusoglu a déclaré de son côté qu'il avait expliqué à Mike Pompeo "l'objectif légitime" de la Turquie dans la région. Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi que la Turquie poursuivrait ses explorations gazières dans une zone de Méditerranée orientale que se disputent Ankara et Athènes malgré les menaces de sanctions européennes. (Tuvan Gumrukcu, version française Tangi Salaün)

