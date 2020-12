Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENTRETIEN-Le marché du financement devrait rester grand ouvert en 2021-BNPP CIB Reuters • 15/12/2020 à 12:10









par Patrick Vignal PARIS, 15 décembre (Reuters) - Le marché du financement, qui a rapidement rouvert ses portes après la dislocation observée au mois de mars sur toutes les classes d'actifs, devrait encore offrir des conditions favorables aux émetteurs et bénéficier du soutien des investisseurs en 2021, dit-on chez BNP Paribas CIB. Toutes les options, qu'il s'agisse des prêts syndiqués, des émissions obligataires ou des augmentations de capital par des opérations en actions, sont sur la table et devraient le rester l'an prochain, dit-à Reuters Renaud-Franck Falce, responsable des marchés de capitaux pour la branche de financement et d'investissement de la banque française. Au sortir du plongeon des marchés, de nombreuses entreprises se sont appuyées sur la liquidité bancaire avant de recourir graduellement à des émissions en fonds propres, en privilégiant dans un premier temps les placements accélérés (Accelerated Book Building/ABB), qui se déroulent en quelques heures après la clôture des marchés, rappelle-t-il. "Sur la partie actions et notamment les augmentations de capital, il y eu un changement notable sur la deuxième moitié de l'année avec un passage de levées de fonds via placements réalisés sur une journée (ABB) à des émissions d'actions structurées avec droit de souscription", explique Renaud-Franck Falce. "Nous anticipons que ces démarches vont se poursuivre, y compris sous la forme d'augmentations de capital par le biais d'émissions avec droits de souscription, durant l'année 2021", ajoute-t-il. Autre évolution depuis le mois de juin, la réouverture de marchés restés fermés jusqu'alors comme celui de la titrisation, avec notamment la structuration de produits de dette garantie par du collatéral de type CLO (Collateralized loan obligations), ajoute-t-il. "La deuxième moitié d'année a été marquée par un fort soutien des investisseurs et un niveau d'activité qui ne s'est qu'à peine interrompu pendant le mois d'août", dit-il, évoquant à la fois un retour de la confiance chez les investisseurs favorisé notamment par l'action des banques centrales et "un niveau de taux d'intérêt qui était tellement bas que l'ensemble des classes d'actifs sont devenues très attractives". DEUX OPÉRATIONS LE MÊME JOUR POUR EDF Pour illustrer son propos, il cite l'exemple de Cellnex CLNX.MC , un acteur espagnol du secteur des télécoms qui a procédé en plein mois d'août à une augmentation de capital de quatre milliards d'euros. "L'opération a été sursouscrite 45 fois, illustrant bien un appétit record", dit-il. "Nous avons été impliqués dans des opérations d'une autre nature, comme l'augmentation de capital de Rolls-Royce RR.L , avec une émission d'actions en octobre pour un montant de deux milliards de livres sterling (2,2 milliards d'euros), ce qui représentait alors deux tiers de sa capitalisation boursière", poursuit-il. Le contexte reste également favorable à l'émission d'obligations convertibles, idéales dans un contexte volatil, ajoute-il. EDF EDF.PA a ainsi procédé en septembre à une émission inédite d'obligations convertibles vertes d'un montant de 2,4 milliards d'euros et, le même jour, à une émission d'obligations hybrides de 2,1 milliards. La gestion de la maturité de leur dette par les entreprises dans un environnement de taux bas dans les années précédant la crise et le soutien sans faille des banques centrales et des gouvernements devraient limiter les taux de défaut à venir, selon lui. "Il est évident que l'annonce de l'arrivée de vaccins a été une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des marchés de capitaux", ajoute Renaud-Franck Falce. "En raison de tous ces facteurs, nous ne pensons pas qu'il faille anticiper de crise de crédit ou de pic de défauts qui auraient pu se matérialiser dans un autre contexte." (édité par Marc Angrand)

