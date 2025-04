Entreprise HealthTech Rapid Nutrition Publie ses Résultats 2024, Se Positionne pour une Croissance Future

Londres, Royaume-Uni – 4 avril 2025 : Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): Publie ses résultats de l'exercice fiscal 2024. Leader innovant en HealthTech dédié à l'amélioration du bien-être mondial, annonce avec fierté ses résultats annuels 2024.



Points Forts Financiers



• Croissance des Stocks Reflétant la Demande et l’Expansion du Produit Les stocks ont augmenté de manière significative de 93 % (passant de 173 015 $ en 2023 à 334 298 $ en 2024), démontrant une demande accrue pour les produits et une préparation à soutenir l’expansion vers de nouveaux marchés, notamment dans des régions clés comme la Chine et l’APAC.



• Réduction Significative des Dépenses Administratives

Les dépenses administratives ont diminué de 24 % (passant de 2 285 011 $ en 2023 à 1 728 597 $ en 2024), témoignant d’une forte discipline des coûts et d’efforts constants pour optimiser l’efficacité opérationnelle.