Entrée en négociations exclusives avec Ajinomoto en vue d'acquérir le premier site européen de production d'acides aminés par fermentation

Avec ce projet, METEX fait un grand pas vers la concrétisation de son ambition de devenir l'un des leaders du marché mondial des ingrédients fonctionnels produits par fermentation.



Clermont-Ferrand, le 26 février 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir conclu, dans le cadre d'une promesse d'achat, un accord de négociations exclusives avec Ajinomoto Co., Inc., en vue de l'acquisition de sa filiale européenne, Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE), leader européen de la production d'acides aminés par fermentation pour la nutrition animale. Les prévisions d'AANE pour l'exercice 2020-20211 feraient ressortir un chiffre d'affaires de plus de 200 M€ et un EBITDA positif.



Le nouvel ensemble METEX (en ce compris sa filiale METEX NØØVISTA et AANE) rassemblerait 450 collaborateurs avec une capacité de production annuelle supérieure à 100 kt sur le site d'AANE à Amiens pour les acides aminés, et de 6 kt sur le site de Carling Saint-Avold pour le PDO (1-3 propanediol) et l'AB (acide butyrique).



L'opération envisagée a fait l'objet d'un avis favorable du Comité Social et Economique de METEX et reste soumise à l'information-consultation des instances représentatives du personnel d'AANE. Elle devrait être finalisée au cours des prochaines semaines.