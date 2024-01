Entrée en négociation exclusive en vue d’une prise de participation majoritaire dans la société OGLOBA Belgique SRL

Smart Good Things Holding (MLSGT) annonce que sa filiale, Smart Good Retraite, est entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de 51% des actions, avec une option d’achat pour le solde, de la société OGLOBA Belgique SRL www.ogloba.be société de droit belge, dont le métier est de concevoir, de mettre en œuvre et de gérer une gamme de solutions innovantes d’engagement client et de transactions pour les commerçants et les entreprises, afin de les aider à s’adapter aux changements de notre ère numérique.

Ces négociations, si elles aboutissent, devraient permettre la réalisation de la transaction dans le courant du second trimestre 2024.

OGLOBA Belgique SRL prévoit en 2023 un C.A de ventes de cartes prépayés de l’ordre de 225mi€, représentant la vente de plus de 2,600,000 cartes en France, pour un nombre d’utilisateurs estimés à plus de 1 million de clients.