Entrée de Philippe Spruch au capital de Cerinnov Group à hauteur de 28,1%

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce avoir été informé à l’occasion de la préparation de l’Assemblée générale du 15 juin 2023 de la détention par M. Philippe Spruch de 1.262.735 actions Cerinnov Group, soit 28,1% du capital et 21,4% des droits de vote de Cerinnov Group.

M. Philippe Spruch a déclaré à la Société agir seul, sans intention d’acquérir le contrôle de Cerinnov Group, avec la volonté d’accompagner la Société dans une perspective long terme.

La direction générale de Cerinnov Group a proposé qu’un membre de la Famille Spruch devienne membre du conseil d’administration de la Société, afin de bénéficier pleinement de leur expérience. Cette nomination devrait être prochainement soumise aux votes des actionnaires réunis en Assemblée Générale.