Entre publication de résultats retardée et cotation suspendue, Ubisoft nourrit les doutes

La décision de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft de repousser, à la dernière minute, la très attendue publication de ses résultats semestriels, assortie de la suspension de la cotation de ses principaux instruments financiers, a provoqué vendredi un vif mouvement d'inquiétude parmi les analystes.

Jeudi soir, Ubisoft a brutalement annulé la présentation de ses résultats du premier semestre de l'exercice qui s'achèvera fin mars 2026, en promettant néanmoins de les publier "dans les prochains jours". Dans la foulée, le groupe a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et obligations. Cette suspension est effective depuis vendredi 9h00 et jusqu'à nouvel avis, selon un communiqué diffusé par l'opérateur de la Bourse de Paris.

Pour nombre d'observateurs, le choc est rude. "Ubisoft plonge une fois de plus le marché dans le brouillard avec cette mauvaise surprise", commente un analyste basé à Paris, regrettant une communication "minimaliste" et l'absence de "données pourtant essentielles à l'évaluation des performances du groupe".

Cette communication lacunaire, Frédérick Duguet, le directeur financier d'Ubisoft, a tenté de l'expliquer dans un courriel envoyé à tous les salariés du groupe auquel Agefi-Dow Jones a eu accès. "Je voulais vous informer que nous allons prendre un délai supplémentaire pour finaliser la clôture du semestre", a indiqué le dirigeant, assurant ne pouvoir partager davantage d'informations "en respect des réglementations légales". Il justifie également la suspension de la cotation des actions et des obligations par la volonté d'éviter "des spéculations inutiles" sur la situation du groupe.

+ Les vendeurs à découvert à l'affût +

Dans ce contexte d'incertitude, les hypothèses se multiplient. TP ICAP Midcap, reconnaît qu'il demeure "très difficile" d'anticiper ce que le groupe réserve au marché, mais la concomitance du report de la publication des résultats semestriels et de la suspension des échanges du titre en Bourse alimente l'idée d'une "annonce majeure" imminente. Un autre analyste évoque plusieurs scénarios: difficultés dans l'établissement des comptes, revue d'actifs plus poussée, tensions sur le bilan ou encore opération stratégique d'envergure en lien avec Tencent. Autant de pistes qui témoignent de l'opacité entourant la situation d'un groupe en pleine transformation.

Ubisoft entend repenser son modèle opérationnel autour de plusieurs maisons de création, des unités d'affaires agiles censées mieux refléter la diversité de ses expériences de jeu. La première d'entre elles, Vantage Studios, a vu le jour le 1er octobre dernier. Dédiée aux franchises phares "Assassin's Creed", "Far Cry" et "Rainbow Six", cette structure bénéficiera d'un investissement de 1,16 milliard d'euros de la part du conglomérat chinois Tencent, qui en détiendra 25% du capital.

En attendant de prendre connaissance des récentes performances financières d'Ubisoft et des prochaines étapes de sa transformation, "le sentiment déjà négatif des investisseurs" vis-à-vis du groupe "devrait s'en trouver renforcé", prévient Invest Securities.

Suspendue sur un cours de Bourse de 6,77 euros, faisant ressortir une capitalisation de 911 millions d'euros, l'action Ubisoft accuse une baisse de 48,5% depuis le début de l'année, de 75,6% sur trois ans et de 91,6% sur cinq ans. Selon le site internet spécialisé shortsell.nl, les positions courtes nettes vendeuses constituées par les fonds d'investissement spéculatifs sur Ubisoft portent actuellement sur 9,15% de son capital. Un taux en constante augmentation depuis fin septembre dernier.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones, ddelmond@agefi.fr, ed: JDO

