Entre Europe et Etats-Unis, le grand écart de l’ESG

En 2025, « il devient encore plus évident que les États-Unis et l’Europe suivent des chemins différents en matière d’investissement responsable », observent les auteurs de l’étude Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2025, qui sort ce mercredi 9 avril. Le RIBI a pour vocation d’identifier les sociétés de gestion d’actifs qui agissent en tant qu’investisseurs responsables et s’engagent en faveur du développement durable au point de le place au cœur de leur marque. Il agrège l’analyse de 623 gestionnaires d’actifs mondiaux.

Cette divergence entre Europe et Etats-Unis représente « un défi de taille » pour les sociétés de gestion qui commercialisent leurs produits dans le monde entier. D’ailleurs, certains gestionnaires d’actifs vont jusqu’à se présenter d’une certaine manière aux États-Unis et d’une autre en Europe, selon le RIBI. « Cette incohérence nuit non seulement à la crédibilité, mais crée aussi la confusion. De telles approches de la communication en matière d’investissement responsable augmentent également le risque d’incohérences qui peuvent se transformer en problèmes de conformité », préviennent les auteurs de l’étude.

Ce fossé transatlantique se reflète dans les résultats 2025 du RIBI. Ainsi, l’Europe continue de dominer, avec des notes d’engagement et de marque nettement supérieures à la moyenne. Dans cet ensemble, à noter que la France devient le pays le plus performant du continent, dépassant le Benelux. Les Etats-Unis, bien que comptant le plus grand nombre de gestionnaires d’actifs, enregistrent le taux le plus élevé de retardataires.

Un top 10 presque exclusivement européen

Dans ce contexte polarisé et tourmenté, « il est essentiel que les sociétés de gestion affichent une identité forte et sincère. Celles qui y parviennent instaurent la confiance et s’imposent comme des leaders », explique Jean-François Hirschel, cofondateur de RIBI et CEO de H-Ideas.

A cet égard, les meilleurs élèves en matière d’investissement responsable, sur les 623 entreprises, sont DPAM, Candriam, Pictet, UBS Asset Management, Nordea Asset Management, Nuveen, Mirova, Robeco, Triodos Investment Management et Wheb Asset Management. Ces sociétés sont évaluées en fonction de deux dimensions : leur engagement et leur marque. Sans surprise, on note que les sociétés du top 10 sont toutes européennes, hormis Nuveen, qui est américaine.

L’étude souligne que DPAM, Candriam, Pictet AM, Nordea AM, Wheb AM et Robeco ont réussi à maintenir leur place dans le top 10 par rapport à l’an dernier. DPAM et Candriam sont mêmes présents dans le top 10 chaque année depuis le lancement de l’étude il y a sept ans.

Plus globalement, l’étude montre que la catégorie des « avant-gardistes », qui regroupe les sociétés qui obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne sur l’engagement et la marque, est restée stable sur un an. Elle représente 20?% du secteur. La part des « retardataires » tombe quant à elle à son plus bas niveau depuis trois ans, soit 46?%.

Laurence Marchal