Communiqué de presse ENTECH



Entech signe un premier contrat d'alimentation de navires à quai avec le groupe Piriou.

Un nouveau marché à fort potentiel.



Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature d’un contrat avec le groupe Piriou, premier groupe français privé indépendant de construction et réparation navales, pour la fourniture d’un conteneur d’alimentation décarbonée à quai (shore connection). Avec ce premier contrat, Entech élargit son spectre d’activités au marché de la décarbonation des ports, un secteur en plein développement au cœur d’impératifs environnementaux et de contraintes réglementaires croissants.