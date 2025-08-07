Entech signe un contrat BESS de plus de 5 MEUR information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 18:11









(Zonebourse.com) - Entech annonce la signature d'un contrat de plus de 5 millions d'euros avec un acteur majeur du secteur de l'énergie pour la construction d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS, Battery Energy Storage System) d'une capacité d'environ 20 MWh, situé en Loire-Atlantique.



Le projet sera mis en oeuvre par Entech Construction, la branche dédiée à la conception, au développement et à l'installation de centrales photovoltaïques au sol et de systèmes de stockage.



La mise en service du site est prévue pour décembre 2026. En parallèle, un contrat complémentaire de maintenance d'une durée de 20 ans a été signé, afin d'assurer la performance et la disponibilité du système sur le long terme.





