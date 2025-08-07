Entech signe un contrat BESS de plus de 5 MEUR
07/08/2025
Le projet sera mis en oeuvre par Entech Construction, la branche dédiée à la conception, au développement et à l'installation de centrales photovoltaïques au sol et de systèmes de stockage.
La mise en service du site est prévue pour décembre 2026. En parallèle, un contrat complémentaire de maintenance d'une durée de 20 ans a été signé, afin d'assurer la performance et la disponibilité du système sur le long terme.
Valeurs associées
|8,9800 EUR
|Euronext Paris
|+7,67%
