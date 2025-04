ENTECH signe un contrat avec AXIAN Energy pour la construction d’une centrale photovoltaïque couplée à un système de stockage de 90 MWh au Sénégal

Quimper, le 17 avril 2025 à 17h45 - Entech (FR0014004362 – ALESE) annonce la signature d’un contrat EPC en partenariat avec Voltalia (FR0011995588 – VLTSA) pour le compte d’Axian Energy, un acteur spécialisé dans le développement, la construction et l'exploitation de projets photovoltaïques en Afrique. Entech et Voltalia ont été choisis pour construire l’une des plus importantes centrale photovoltaïque de l’Afrique de l’Ouest dans la région de Kolda, située en Casamance au Sénégal. La centrale solaire de 60 MW sera couplée à un système de stockage par batterie d’une capacité de 90 MWh.



Entech et Voltalia ont signé un contrat clés en main avec Axian Energy pour la construction d’une centrale solaire et de stockage d’énergie au Sénégal, constituée de 2 systèmes de 10 MW / 45 MWh d’une capacité totale installée de 90 MWh.



Il s’agit du premier projet solaire de la région de la Casamance et du plus grand projet photovoltaïque situé en Afrique de l’Ouest intégrant un système de stockage d’énergie par batterie (Battery Energy Storage System). Il permettra d’augmenter la part d’électricité d’origine solaire injectée dans le réseau public et de renforcer sa stabilité, tout en contribuant à l’objectif du pays qui souhaite atteindre 40% de capacité en énergies renouvelables d'ici 2030.



La mise en service de cette centrale est prévue courant 2026. Entech sera chargée notamment de fournir et d’installer les systèmes de stockage par batterie.